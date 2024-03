Présidentielle 2024 : Aida Mbodj félicite Diomaye et rend hommage à Sonko

Aida Mbodj a félicité le président nouvellement élu Bassirou Diomaye Faye, ce dimanche 24 mars 2024, pour diriger le Sénégal. Selon elle, le nouveau chef de l’Etat guidera le Sénégal vers un avenir encore plus prospère et harmonieux. Voici en intégralité son post : «Chers amis, C’est avec une grande joie et un immense sentiment de fierté que je m’adresse à vous aujourd’hui. Je tiens tout d’abord à féliciter chaleureusement notre nouveau président élu, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, pour sa victoire éclatante et pour la confiance que le peuple lui a accordée. Sa détermination, son engagement et son dévouement envers notre nation ont été clairement reconnus par le peuple, et je suis convaincue qu’il guidera notre pays vers un avenir encore plus prospère et harmonieux. Ces félicitations s’adressent également à l’ensemble des Patriotes mais je voudrais réserver une mention très spéciale et très affectueuse à un homme, le Président Ousmane SONKO, qui a incarné la résilience et la détermination face à l’adversité. Malgré les défis et les épreuves rencontrés sur son chemin, il a su maintenir le cap avec une vision claire et une conviction inébranlable dans le Projet. Sa lucidité et sa sagesse ont été des atouts précieux, et sa décision de désigner notre nouveau président élu comme candidat démontre sa grandeur d’âme et son dévouement envers l’idéal qu’il défend. Nous lui exprimons notre profonde gratitude pour son leadership inspirant et son engagement indéfectible envers la cause Sénégal. Je tiens également à saluer nos militants, les véritables héros de cette campagne. Votre engagement sans faille et votre travail acharné ont été la pierre angulaire de cette victoire. Chaque pas, chaque action, chaque mot que vous avez investis dans cette campagne a été une contribution inestimable. C’est grâce à votre énergie collective que nous avons atteint ce succès éclatant. Enfin, je ne saurais terminer sans rendre hommage à tous les leaders politiques qui composent la #CoalitionDiomayePresident, dont j’ai l’honneur et la fierté de présider la Conférence des Leaders. Votre dévouement sans faille et votre collaboration sans limite ont été les piliers essentiels de cette campagne victorieuse. Ensemble, nous avons démontré la puissance de l’unité et de la détermination et je suis honorée de partager cette étape historique avec vous. Que cette victoire soit le témoignage inébranlable de notre engagement commun envers un Sénégal meilleur ! Chers amis, c’est le début d’un nouveau chapitre pour notre pays, et je suis convaincue que sous la direction éclairée de notre nouveau président et avec le soutien indéfectible de tous les Sénégalais, nous atteindrons de nouveaux sommets de prospérité, d’unité et de développement. Ensemble, continuons à travailler main dans la main pour un avenir meilleur pour tous. Merci à tous et que Dieu bénisse notre nation Vive le Président Diomaye ! Vive le Sénégal !»