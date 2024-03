Plus de 2400 observateurs pour le scrutin de dimanche (officiel)

Quelque 2457 observateurs ont été accrédités pour l’élection présidentielle sénégalaise prévue ce dimanche, a-t-on appris, vendredi de source officielle. ”Au moment où je vous parle, on a reçu au total 81 dossiers qui ont été déjà instruits, 71 organisations et structures étrangères, pour au total 2457 observateurs accrédités’’, a déclaré Birame Sène, Directeur de la formation et de la communication à Direction générale des élections, lors d’un atelier d’échange avec les observateurs sur le processus électoral sénégalais. ”Il y a dix organisations et structures, 1568 observateurs nationaux, 889 observateurs internationaux’’, a détaillé M. Sène, par ailleurs président de la Commission d’accréditation des demandes concernant l’observation électorale. Le Directeur de la formation et de la communication a précisé qu’une dizaine de dossiers d’observateurs ont été rejetés à cause de leurs exigences. Birame Sène a salué le rôle des observateurs dont les recommandations permettent toujours ‘’d’améliorer le processus électoral’’. C’est pour cette raison qu’il leur a demandé aux observateurs de ‘’toujours déposer leurs rapports’’ après le scrutin. Selon lui, l’observation électorale occupe une place importante dans le cadre du processus électoral. Birame Sène a rappelé que dans le Code électoral sénégalais, 9 dispositions concernent l’observation électorale. ”Il s’agit de l’article L25 du code électoral concernant la partie législative consacrée à cette observation électorale. Il y a aussi, la partie réglementaire R16 jusqu’à R24, on a des dispositions qui sont relatives à l’observation électorale”, a expliqué M Sène.