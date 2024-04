Ousmane Sonko décline les priorités du nouveau gouvernement

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, s’est engagé mardi dans la soirée à mettre en œuvre le programme de campagne du président Bassirou Diomaye Faye articulé autour de la souveraineté, de la justice sociale et de la quête de la prospérité ‘’Nous allons travailler dans le cadre de notre programme qui tourne autour d’un Sénégal souverain, juste et prospère”, a-t-il réagi après sa nomination au poste de chef du gouvernement par le président de la République. ‘’Je mesure l’importance et la confiance placée en moi en me nommant Premier ministre, c’est-à-dire l’autorité en charge de la coordination des actions gouvernement. C’est une lourde responsabilité’’, a estimé le président des Patriotes africains du Sénégal pour l’éthique, le travail et la fraternité (PASTEF), un parti dissous. Le nouveau Premier ministre n’a pas manqué de remercier le peuple sénégalais pour le soutien et l’affection porté au projet de cette formation politique.. Il invité chaque sénégalais à s’approprier le projet à travers des actes citoyens et patriotiques afin d’aller vers une rupture dans le progrès.