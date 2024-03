Ndiguël : Le Khalife général de Thiénaba vote pour Boun Dionne

Le Khalife général de Thiénaba, Serigne Assane Seck, a exprimé son soutien au candidat de la coalition « Dionne 2024 », Mahammad Boun Abdallah Dionne, suite à la visite d’une délégation de ce dernier conduite par l’ancien ministre Thierno Lo. Après des prières, Thierno Lo a sollicité un Ndiguël auprès du Khalife pour que les habitants de Thiénaba votent en faveur de Mahammad Boun Abdallah Dionne lors de l’élection présidentielle. Thierno Lo a justifié son soutien en soulignant que Boun Abdallah Dionne est un homme de paix et un régulateur social, présentant le meilleur profil pour la stabilité et le développement du pays. Il a également souligné l’engagement de Dionne envers les foyers religieux et son intention d’améliorer leur action sociale une fois élu président. Le Khalife général de Thiénaba s’est réjoui de cette visite et a déclaré que toutes les qualités recherchées chez un homme d’État se retrouvent en Mahammad Boun Abdallah Dionne. Bien que la famille religieuse de Thiénaba soit apolitique, rapporte L’Obs, le Khalife a décidé de soutenir le choix de son fils et a exhorté les habitants de Thiénaba à soutenir Dionne. Il a également appelé tous les candidats à la Présidentielle et leurs partisans à la non-violence, soulignant que faire campagne ne signifie pas dénigrer ses adversaires.