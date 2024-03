Moussa Faki Mahamat félicite “chaleureusement” Bassirou Diomaye Faye

Le président de la commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a adressé ses chaleureuses félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à l’élection présidentielle sénégalaise du 24 mars, dès le premier tour, lui souhaitant ‘’pleins succès’’ dans ses nouvelles missions. ”Le président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat félicite chaleureusement le Président Bassirou Diomaye Faye à l’occasion de la proclamation officielle de son élection au premier tour, président du Sénégal”, indique un communiqué dont l’APS a eu connaissance. Moussa Faki Mahamat souhaite au président élu ‘’plein suces dans sa lourde et noble charge d’approfondissement d’une démocratie apaisée, stable et tolérante au service d’une prospérité́ inclusive, partagée’’. Il dit se réjouir ‘’de l’acceptation unanime des résultats des élections présidentielles par toute la classe politique sénégalaise’’. Selon lui, ‘’ce comportement digne et responsable de tous les acteurs politiques et sociaux atteste d’un enracinement profond des traditions démocratiques dans ce pays phare en démocratie africaine’’. Moussa Faki Mahamat assure au président Bassirou Diomaye Faye ‘’de la pleine solidarité́ de l’Union africaine avec le grand peuple sénégalais’’.