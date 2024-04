Bignona : Un minicar se renverse, trois blessés

Le pire a failli se produire ce dimanche sur la route de Baïla dans le département de Bignona. Un minicar ee a fait un dérapage avant de se renverser, a-t-on appris de sources sécuritaires. Plus de peur que de mal, l'accident a fait 3 blessés. 2 légers et et un autre, une personne âgée, victime d’un traumatisme. Tous les blessés ont été secourus par les sapeurs pompiers de Bignona avant d'être évacués au District de santé de ladite commune.