Mondial 2018 - Sénégal: Ça va chauffer chez les gardiens

Le Sénégal va au Mondial 2018 avec l’incertitude autour de celui qui sera le titulaire au poste de gardien. Les trois matches de préparation vont permettre à Aliou Cissé et Tony Sylva d’avoir une idée claire à ce sujet.



Qui sera le gardien de but titulaire en équipe nationale de football du Sénégal lors de la Coupe du monde (du 14 juin au 15 juillet 2018) ? À quelques semaines du début de cette compétition en Russie, cette question va encore raviver les débats. Le sélectionneur avouait son appréhension à ce sujet en mars dernier : ‘’Les gardiens de but, c’est un cas qui m’inquiète énormément mais avec Tony (Sylva, préparateur des gardiens), on en parle. Mais comme je vous le dis, à ce poste, on a d’autres possibilités. En ce moment, on est en train de regarder d’autres joueurs. C’est une situation que je n’aime pas beaucoup. Mais ce sont des garçons qui s’entraînent tous les jours, ils sont compétitifs. Tony a du boulot mais j’ai confiance en son expérience, son expertise.



Je suis sûr et certain que les trois qui seront choisis pour la Coupe du monde seront au top’’. Jeudi 17 mai dernier, Aliou Cissé a tranché lors de la publication de la liste des 23 Lions devant prendre part au Mondial. Pape Seydou Ndiaye du Jaraaf de Dakar et Clément Diop de l’Impact de Montréal sont laissés à quai. Ce sont Khadim Ndiaye du Horoya AC (Guinée), Abdoulaye Diallo de Rennes (France) et Alfred Gomis de Spal (Italie) qui seront du voyage.



Toutefois, cela ne dissipe pas les inquiétudes du staff technique de la Tanière. Il est confronté au fait de choisir le titulaire. Si le premier cité avait été le seul compétitif, il doit aujourd’hui se frotter à une rude concurrence. Alfred Gomis a retrouvé son poste de titulaire en Serie A italienne.



Mais Abdoulaye Diallo n’est pas à écarter. Même s’il n’a plus joué depuis l’élimination des Bretons des coupes nationales en France, le gardien passé au Havre a toujours bénéficié de la confiance d’Aliou Cissé. Et très souvent en sélection, Diallo a fait de bons matches. Il a confirmé son talent lors su match amical contre la Bosnie-et-Herzégovine (0-0) en mars dernier. Oumar Diallo n’est d’ailleurs pas embarrassé par le manque de compétition du Rennais. ‘’Je vais aller un peu plus loin. On se réfère à Tony (Sylva). Il a joué une Coupe du monde (2002) alors qu’il était deuxième gardien à Monaco (France), derrière Flavio Roma, mais ça ne l’a pas empêché d’être le meilleur gardien d’Afrique, ni de faire une bonne Coupe du monde’’, a souligné l’ancien portier des Lions avant d’ajouter : ‘’Je pense que nos gardiens qui sont en Europe, qui ont fait les éliminatoires, tant qu’ils ne sont pas blessés et qu’ils peuvent venir et faire une bonne préparation, surtout si on se réfère au cas Tony (Sylva), il n’y a pas feu à la maison.’’



La concurrence est donc relancée. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain (PSG) et de Montpellier va pouvoir avoir une idée claire lors des trois matches de préparation. ‘’Maintenant, dans la préparation : comment les gardiens vont s’y faire ? Dans quel état d’esprit on va les mettre ? Je pense que c’est là qu’il y a l’inquiétude ; ce n’est pas le fait qu’ils ne jouent pas’’, a rappelé Oumar Diallo. Le premier test est prévu jeudi contre le Luxembourg. Ensuite, le Sénégal va croiser la Croatie (le 8 juin) et la Corée du Sud (le 11 juin). Chacun aura donc la chance de se montrer avant d’aller défier la Pologne, la Colombie et le Japon dans le groupe H du Mondial.