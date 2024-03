Mimi Touré : « Nous allons sortir de cette élection grandis comme nation démocratique »

« C'est un jour doublement important, parce que, comme citoyens, nous avons l'unique occasion de choisir notre président de la République, aujourd'hui. Mais la deuxième raison de grande satisfaction, c'est l'aboutissement d'un combat que les démocrates et le peuple sénégalais ont eu à mener », a déclaré Aminata Touré. Après son vote au centre El Hadj Seck Faye, la candidate recalée s'est réjouie de la tenue de cette élection initialement prévue le 25 février dernier. « C’est grâce au combat et au sacrifice de jeunes, notamment qui ont perdu leur vie, qu'on a eu ce jour-là. Donc, désormais, plus jamais de telles situations ne doivent se reproduire dans le pays. (…) On reporte le bougeoir qu'on a eu à manifester, qu'on a eu des morts et que finalement, le droit ait été dit et qu'on puisse accepter le débat ». Dans sa déclaration, la superviseure générale de campagne de la coalition Diomaye-Président s’est félicitée de la tenue de la Présidentielle. Elle s'incline par ailleurs devant la mémoire de ceux qui ont perdu la vie et dit que nous allons sortir de cette élection grandis comme nation démocratique respectée dans le monde entier. Mimi Touré a aussi appelé les citoyens à venir choisir librement leur futur président de la République ».