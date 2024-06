Maroc: 4 morts dans un incendie dans la médina de Fès

Quatre personnes ont péri dans un incendie qui s'est déclaré dans un complexe commercial de la médina, vieille ville, de Fès, a rapporté dans la nuit de mercredi à jeudi l'agence marocaine MAP. L'incendie a également fait 26 blessés, dont trois dans un état grave, et causé "des dégâts matériels importants à près de 25 magasins", ont précisé les autorités locales citées par la MAP. Une enquête a été ouverte alors que les premiers éléments indiquent que l'incendie aurait été provoqué par un court-circuit lors de travaux dans un des magasins du complexe commercial, selon les mêmes sources. Très fréquentée par les touristes, la médina de Fès est l'une des plus anciennes et des plus étendues (280 hectares) au monde et est considérée comme l'une des mieux conservées du monde arabo-musulman.