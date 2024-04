Mamoudou Ibra Kane sur l'accident de Koungheul : "La sécurité routière, une surpriorité"

Le journaliste et homme politique, Mamoudou Ibra Kane, a réagi à l'accident à l'entrée de Koungheul de ce jeudi 25 avril, qui a fait 14 morts et des dizaines de blessés. Pour lui, la sécurité routière devrait être l'une des plus grandes priorités du nouveau régime. "14 morts. De l'étranger, je viens d'apprendre l'accident de la route non loin de Koungheul avec son lourd bilan. Mes prières pour les victimes et mes condoléances à leurs familles. Cet accident rappelle ceux de Sikilo et Sakkal. La sécurité routière, une surpriorité !!!", écrit-il. Le ministre des Transports, El Malick Ndiaye, semble d'accord avec ce point. Dans la foulée de l'accident, il s'est rendu à Koungheul pour s'enquérir de la situation. Il a annoncé plusieurs mesures à venir, notamment la limitation de vitesse, l'interdiction de surcharge, etc.