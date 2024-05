Lotissement Mbour 4 : Fandène exige la restitution de 9 hectares appartenant à la commune

Les populations de Fandène veulent la restitution de leur terre. Le conseil municipal de la commune, en conférence de presse ce jeudi 9 mai, a demandé au président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye d’intervenir pour le rétablissement d’une bande de la forêt classée d’une superficie de 9 hectares appartenant à la commune de Fandène. Une réclamation a été introduite en ce sens « auprès du gouverneur de la région de Thiès le 07 mars 2024 sous le numéro 00000024 afin que cette bande de terre de 9 ha soit extraite du lotissement Mbour 4 et lui soit restituée au bénéfice de la population » de Fandène, lit-on à travers la déclaration du conseil municipal. Le conseil municipal estime que ces terres ont été « frauduleusement introduites dans le lotissement de Mbour 4 ». En effet, ses populations disent avoir « obtenu du Président de la République sortant l'exclusion de principe de cette bande de 9ha25a48ca du lotissement relatif à la nouvelle ville appelé « MBOUR 4 ». Cependant, l’opérateur foncier à qui il a été confié ce travail « a fait fi de la volonté du chef de l’État ». Par ailleurs, le conseil municipal de la commune de Fandène rappelle que « l'appartenance de cette bande de terre a été attestée et confirmée, par l'Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire (ANAT) à la date du 10 10 janvier 2024 sous le numéro : 01240003/MCTADAT/ANAT/DG/SG/DPS ». Pour rappel, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, en visite des aménagements dans la nouvelle ville de Thiès le 1 mai, a décidé de faire suspendre toutes les opérations de Mbour 4 et sur les terrains présentant des situations similaires. En effet, il a été constaté dans ces aménagements de « graves distorsions à l’égalité et à l’équité entre les citoyens ». La première partie de ce site se trouve dans la Commune de Thiès Ouest, dans la ville de Thiès, tandis que la deuxième partie, plus récente et couvrant plus de 2000 hectares, est située dans la Commune de Keur Mousseu, sur la route de Kayar.