Liberia: au moins 15 morts dans l'explosion d'un camion-citerne

Au moins 15 personnes sont mortes mardi dans l'explosion d'un camion-citerne dans le centre du Liberia, a indiqué mercredi à l'AFP la police. "Beaucoup de personnes ont été brûlées. Pour l'instant, nous maintenons le nombre de morts à 15", a ajouté Prince B. Mulbah, inspecteur général adjoint de la police. Le camion-citerne a eu un accident et est tombé dans un fossé le long d'une route à Totota, dans le comté de Bong. "Un camion-citerne transportant de l'essence est tombé et les habitants de la région ont commencé à en prendre, ce qui a entraîné l'explosion du camion-citerne tuant et blessant de nombreuses personnes", a indiqué à l'AFP Malvin Sackor, un autre responsable de la police. Plus de 30 personnes ont été blessées, a-t-il dit, soulignant que la police était encore en train de comptabiliser le nombre total de victimes. "Des gens sont montés sur le camion pour prendre de l'essence. Certains d'entre eux avaient des barres de fer et frappaient le camion-citerne pour qu'il éclate afin de prendre l'essence", a raconté à l'AFP Aaron Massaquoi, qui dit avoir été témoin oculaire de la scène. Selon M. Massaquoi, lorsque le camion-citerne a pris feu, des personnes qui se trouvaient sur le toit ont été brûlées au point d'être méconnaissables. Le Dr Cynthia Blapooh, responsable de la santé du comté de Bong, a déclaré à un journal local, Front Page Africa : "Nous avons encore beaucoup de patients gravement touchés, y compris des enfants et une femme enceinte, un total de 36 personnes".