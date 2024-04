Le président Diomaye Faye remercie son homologue et le peuple mauritaniens pour leur accueil ‘’chaleureux’’

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses remerciements à son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et au peuple mautitanien pour l’accueil ‘’chaleureux’’ qui lui a été réservé lors de sa visite, jeudi, dans ce pays. ‘’De retour à Dakar, je tiens à adresser mes remerciements à mon frère S.E.M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République sœur de Mauritanie et au peuple mauritanien pour leur accueil chaleureux et toutes les marques d’attention qui m’ont été réservées, ainsi qu’à ma délégation’’, a déclaré le chef d’Etat sénégalais sur le réseau social X. Le président Bassirou Diomaye Faye était arrivé jeudi à Nouakchott, son premier voyage à l’étranger depuis sa prise de fonction, le 02 avril dernier, pour une visite d’amitié et de travail en Mauritanie. Il a été accueilli par son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazzouani, président en exercice de l’Union africaine, à l’aéroport international de Nouakchott et plusieurs autorités mauritaniennes. ‘’Nos entretiens empreints de cordialités et marqués par de larges convergences de vues traduisent un renforcement des liens historiques de bon voisinage, d’amitié fraternelle et de coopération confiante, qui unissent nos deux pays’’, s’est félicité le président sénégalais. Le Sénégal et la Mauritanie sont liés par des relations de bon voisinage et de coopération, notamment dans l’exploitation commune de ressources gazières. Samedi, le chef de l’Etat sénégalais est attendu à Banjul, la capitale gambienne.