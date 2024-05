« Le CORED condamne fermement les pratiques non recommandables d’Aissatou Diop Fall » (Communiqué)

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) a exprimé sa désolation face à une vidéo devenue virale sur la chaîne YouTube PublicSN TV, où Aïssatou Diop Fall, journaliste et responsable de cette chaîne, reconnaît se livrer à des pratiques contraires aux normes éthiques et déontologiques de la profession. Le CORED dénonce avec vigueur ces agissements d’Aïssatou Diop Fall, jugés inacceptables, tant pour une journaliste que pour une responsable de média. Ces comportements, qualifiés d’indignes, nuisent à la réputation de la profession journalistique et, plus largement, à celle des entreprises de presse et de leurs acteurs. Le conseil rappelle l’article 19 du Code de la presse qui stipule : « Le journaliste et le technicien des médias ne doivent accepter aucun avantage, ni aucune promesse susceptibles de compromettre leur indépendance professionnelle ou l’expression de leur propre opinion. » En réponse à cette affaire, le CORED s’est autosaisi et prévoit de transmettre le dossier à son Tribunal des pairs, qui se chargera d’examiner le cas d’Aïssatou Diop Fall et de formuler un avis.