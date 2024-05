Le Bayer Leverkusen impressionne le monde du foot, l’Espagne donne déjà le Ballon d’Or à Vinicius Jr

Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso met à genoux la presse européenne, Vinicius Jr a toutes les cartes en main pour remporter le Ballon d’Or et l’Angleterre se paye la tête d’Unai Emery, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Le Bayer Leverkusen 2024 rentre dans l’histoire Une fois encore, le Bayer Leverkusen a été poussé dans ses derniers retranchements, et une fois encore les joueurs allemands sont allés chercher un match nul inespéré. Cette fois, contre la Roma, qui pourtant avait mené de deux buts dans ce match retour. Grâce à ce nul, le Bayer Leverkusen rentre définitivement dans la légende puisqu’avec 49 matches sans défaite, Die Schwarzroten a la meilleure série d’invincibilité du football européen devant Benfica et son épopée de 1963. «L’entraîneur Xabi Alonso et sa super équipe sont tout simplement invincibles», s’exclame le journal Bild, qui croit fermement aux chances du Bayer de terminer invaincu à la fin de saison, toutes compétitions confondues. En France, personne n’est choqué de leur réussite, «ils n’ont pas paniqué et sont restés stoïques, fidèles aux principes qui les portent au sommet de la scène européenne depuis neuf mois» peut-on lire dans L’Équipe. En Espagne, c’est surtout le coach, Xabi Alonso qui fait couler beaucoup d’encre. Pour AS, l’ancien joueur de la Casa Blanca a utilisé «un style madrilène» pour se hisser comme «l’un des meilleurs coachs du moment». Vinicius Jr va rentrer dans l’histoire Vinicius Jr fait encore les gros titres pour sa dernière bonne prestation en Ligue des Champions. Pour AS, c’est «le favori du Ballon d’Or» cette année. Il n’a jamais été aussi bon statistiquement et a toutes les clés en main pour le soulever en 2024. En plus, il est déjà champion d’Espagne. S’il remporte la Ligue des Champions et la Copa America, «il n’y aura aucun débat» comme le soulignent les journalistes espagnols. Il serait déjà devant Jude Bellingham au classement, car l’Anglais a plus de difficultés en cette fin de saison. Un Brésilien n’a plus gagné de Ballon d’Or depuis 2007. Aston Villa s’écroule Aston Villa n’a pas réussi l’exploit de remonter ses deux buts de retard face à l’Olympiacos. Tout s’est terminé au bout de 10 minutes. Un triplé à l’aller, un doublé au match retour Ayoub El Kaabi a sorti une «masterclass» et «ruine les rêves d’Europe d’Unai Emery» comme l’écrit le Daily Express. Pour The Sun, «les Villans se voyaient déjà en finale avant le début de la compétition et se sont écroulés comme l’acropole». «Léthargique et dépourvue d’étincelles, l’équipe d’Emery n’a pas réussi à réparer les dégâts causés par la défaite du match aller de la semaine dernière», analyse de son côté le Daily Telegraph.