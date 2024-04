La ville de Guédiawaye dernière du classement PACASEN : Les populations rappellent à l’ordre le maire Ahmed Aidara

Le Mouvement des citoyens Dioubenti Guédiawaye a réagi aux propos du maire Ahmed Aidara qui tentait de justifier la dernière place occupée par la ville dans le classement du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN). En effet, la cité de Guédiawaye, classée à la dernière place (19e), ses résidents ont ainsi vivement critiqué la gestion de leur maire. Sur les ondes d’iRadio, ils appellent Ahmed Aidara à se concentrer sur les véritables défis rencontrés par la population locale, plutôt que de s'engager dans des discours populistes. « On n'a vu aucun mètre carré de pavage sur l'axe partant du marché Mame Diarra au niveau de l’arrêt Dial. Il dit avoir investi 150 millions dans un terrain qui appartient à la municipalité, des propos que nous ne pouvons pas accepter. Car c’est un bâtiment R+1. « Ahmed Aidara » a dit qu'ils sont à 80 % d'exécution de ce budget. Nous ne pouvons pas laisser passer ces allégations », plaide Mohamadou Moustapha Diouf, porte-parole du mouvement. La déclaration du maire est considérée comme inopportune par les membres de Dioubenti Guédiawaye, qui estiment que celui-ci devrait plus se concentrer sur les problèmes réels auxquels la ville est confrontée. « Nous attendons qu'il équipe les structures sanitaires. Il y a de cela quelques mois, les étudiants de l'université Gaston Berger, résidant dans la commune, ont été chassés de leurs locaux, parce qu'ils n'ont pas pu payer. Le marché Mame Diarra également est dans un état de délabrement très avancé. En fait, qu'est-ce qu'Ahmed Aidara a fait pour la ville de Guédiawaye ?", se demandent-ils. Pour éviter de négliger la prévention, le mouvement suggère au maire de faire face à la réalité. « Les attentes sont ailleurs, les priorités sont ailleurs. Nous voulons d'un maire qui sait pertinemment les problèmes qui existent au niveau de la ville de Guédiawaye et qui essaie de les régler. Agissant comme une sentinelle, nous souhaitons jouer le rôle d’avant-gardiste en invitant le maire Ahmed Aidara à abandonner le populisme et à se connecter à la réalité », lance Mohamadou Moustapha Diouf à l’édile de Guédiawaye.