Bassirou Diomaye Faye évoque le rôle moteur du Sénégal et de la Côte d’Ivoire dans l’intégration régionale

Le chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a souligné, mardi à Abidjan, le rôle important que son pays et la Côte d’Ivoire doivent jouer dans la consolidation des acquis en matière d’intégration dans l’espace communautaire ouest-africaine. Le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont un rôle important à jouer dans la consolidation des acquis en matière d’intégration dans l’espace communautaire ouest africain en dépit des turbulences que connait la sous-région”, a notamment déclaré le président Faye à l’issue d’une rencontre avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Dans des propos rapportés par l’AIP, l’Agence officielle d’information de la Côte d’Ivoire, Bassirou Diomaye Faye, en visite de travail dans ce pays, a assuré avoir reçu des conseils avisés du chef de l’Etat ivoirien dans le cadre du renforcement de l’union régionale. ‘’J’ai reçu de vous des conseils avisés, des pistes de solutions qui doivent être explorées pour qu’on puisse renforcer à nouveau l’union, l’unité dans les grands ensembles régionaux et sous-régionaux que nous avons en partage. Constante sera ma disponibilité à œuvrer avec vous pour le renforcement de notre espace commun’’, a assuré le chef de l’Etat sénégalais lors dans sa déclaration. Il a insisté sur l’importance du rôle que doivent jouer les deux pays dans la consolidation de l’intégration au niveau de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), de l’Union économique monétaire ouest africaine (UEMOA) et de l’Union africaine. ‘’C’est lorsque ces grands ensembles sont renforcés que les perspectives seront également renforcées’’, a fait valoir Bassirou Diomaye Faye en assurant être persuadé de la nécessité de continuer à agir dans la solidarité au sein de la CEDEAO à travers des réformes tout en œuvrant à dissiper les incompréhensions. Pour le président sénégalais, les ressources et la volonté politique réunies, devrait contribuer au renforcement de l’unité, de la cohésion et de la souveraineté de la CEDEAO qui, selon lui, est un ‘’outil formidable d’intégration’’ cité en exemple sur le continent africain. ‘’Nous gagnerons à le préserver. Je sais votre engagement à aller dans ce sens-là parce qu’après tout, nous avons l’obligation de préserver l’héritage des pères fondateurs’’, a insisté le président Faye. Il n’a pas manqué de soulever les défis auxquels la sous-région est confrontée et, devant notamment conduire à mesurer la gravité des menaces réelles sur la déliquescence des Etats, de même que les risques de désintégration de l’union sous-régionale. ‘’Je sais pouvoir compter sur votre sagesse pour, à vos côtés, continuer d’agir en renforçant surtout les actions préventives. Il est toujours mieux de prévenir une crise que de chercher à la résoudre. Mais quand les crises sont déjà là aussi, il faut les prendre à bras le corps’’, a indiqué M. Faye. Pour lui, que les crises soient politiques, démocratiques ou économiques, elles restent des sources majeures d’instabilité et même de déstabilisation et aussi le lot de terreau fertile à l’épanouissement d’extrémisme violent, de terrorisme qui sapent les efforts de développement des pays. Si nous mettons en synergie nos capacités comme je le souhaite, avec un niveau plus appréciable, il est sûr que nous pouvons également faire face à de nombreux défis y compris ceux qui sont liés au contexte des crises économiques mondiales que nous sommes en train de vivre’’, a-t-il renchéri. Il a proposé à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, de convoquer une nouvelle session de la grande commission mixte qui depuis 2014 ne s’est pas réunie. ‘’De mon côté, je m’emploierai à renforcer les relations entre les deux pays pour une meilleure prise en compte des priorités africaines. Qu’il s’agisse de la réforme de la gouvernance politico-économique, du développement durable, du changement climatique, de la paix ou de la sécurité internationale, a encore dit Bassirou Diomaye Faye. Dans la capitale ivoirienne, le nouveau chef de l’Etat sénégalais effectue sa quatrième visite officielle à l’étranger, après la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau, depuis sa prise de fonction le 2 avril dernier. A l’investiture de Bassirou Diomaye Faye, Alassane Ouattara s’était fait représenter, le 2 avril 2024, par son vice-président, Tiémoko Meyliet. Cette visite a lieu, également, à la suite de l’accréditation du nouvel ambassadeur ivoirien au Sénégal, Mamadou Haïdara, reçu le 2 mai dernier par Bassirou Diomaye Faye au palais présidentiel.