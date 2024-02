La gare de la capitale du Rail remise en service, la desserte Thiès-Diamniadio relancée

Le ministre en charge du Développement des chemins de fer, Papa Amadou Ndiaye, a présidé, mardi, la cérémonie d’inauguration de la gare réhabilitée de Thiès, procédant en même temps au lancement de la reprise du trafic ferroviaire de voyageurs entre la Capitale du rail et Diamniadio, dans le département de Rufisque. Deux trains réversibles d’une capacité total de 500 places vont désormais assurer la liaison entre Thiès et Diamniadio, a-t-on appris lors de la cérémonie organisée en présence des directeurs généraux de la SENTER, Abdou Ndéné Sall, de la SN CFS, Malick Ndoye, et du gouverneur de Thiès, Oumar Mamadou Baldé. Il s’agit deux voitures climatisées de 152 places assises et deux voitures ventilées comptant 348 places, a détaillé Oumar Amadou Sow, directeur général des Grands trains du Sénégal (GTS S.A). “Désormais, il faudra juste moins de deux heures pour partir du cœur de ville de Thiès, pour arriver au centre-ville de Dakar, à raison de cinq allers, cinq retours”, a dit M. Sow, lors de la cérémonie à la gare ferroviaire de Thiès. Les directeurs généraux de la SENTER, Abdou Ndéné Sall et de la SN CFS Malick Ndoye étaient présents, ainsi que le gouverneur de Thiès Oumar Mamadou Baldé et les cheminots, entre autres. Il a assuré que les tarifs ont été arrêtés à 1.500 FCFA pour la première classe climatisée et 1.000 FCFA pour la deuxième classe ventilée. De son côté, Papa Amadou Ndiaye, ministre auprès du ministre des Transports et du Désenclavement, chargé du Développement des chemins de fer a annoncé le lancement dans les jours à venir, du transport de fret par train. Il a rappelé l’attachement du président Macky Sall au renouveau des chemins de fer, qui a “toujours été son combat” depuis son arrivée au pouvoir. Le chef de l’Etat a mesuré l’“intérêt vital” de ce moyen de transport “névralgique pour la vie du pays dans tous ses effets d’entraînement (sur) les activités économiques et sociales”, a dit M. Ndiaye. L’officiel en a profité pour magnifier les “fruits d’un pari audacieux, mais réussi de mettre à la disposition des populations le train express régional, une infrastructure de transport de masse moderne, rapide, sécurisée et structurante, qui signe l’entrée du Sénégal dans une nouvelle ère”. Papa Amadou Ndiaye a fait remarquer que cette relance du transport ferroviaire intervient dans un contexte où les besoins de mobilité sont en “constante progression” du fait de l’accroissement de la population et du développement des activités économiques. “Cette belle gare est le symbole de la renaissance des chemins de fer sénégalais”, a noté, par ailleurs l’officiel, en parlant de l’infrastructure qui a été rénovée tout en conservant son architecture coloniale. Il s’est réjoui de voir Thiès qui a joué un rôle dans l’histoire et le développement des chemins de fer au Sénégal et en Afrique, redevenir un “hub ferroviaire”. “GTS déploie beaucoup d’efforts pour la reprise des activités dans le transport interurbain, surtout dans le cadre du rabattement modal a la gare emblématique de Diamniadio”, a dit le ministre. Il n’a pas manqué d’inviter les populations thiessoises à s’approprier cet outil de transport. Selon lui, cette société exploitera la ligne “Thiès-Diamniadio, dans un premier temps, et les tronçons Thiès-Tivaouane-Meckhé et Touba-Mbacké, dans une seconde étape”.