« LE PROJET » et son processus de mise en œuvre : « Tout est cohérent dans la démarche du gouvernement », T. Manga

Dans un post publié sur page Facebook, Toussaint Manga, a apporté des éclaircissements concernant le programme politique intitulé « LE PROJET » et son processus de mise en œuvre. Dans un souci de transparence et de clarté, Toussaint Manga a insisté sur la nécessité de ne pas faire d’amalgame entre « LE PROJET » en tant que concept et son évolution vers un « PLAN DU PROJET » dans sa phase de concrétisation. « Ne surtout pas faire d’amalgame entre le programme politique « LE PROJET » et son processus de mise en œuvre qui passera forcément par sa transformation en « PLAN DU PROJET » », explique-t-il. Selon lui, tout est cohérent dans la démarche du gouvernement. « Nous constatons quelques agitations de nos amis de l’autre côté qui confondent tout et semblent dire qu’on avait pas d’offre politique », ajoute-t-il.