L’Union nationale des travailleurs de la justice félicite Bassirou Diomaye Faye

Le peuple sénégalais a, à l’occasion du scrutin du dimanche 24 mars 2024, élu Bassirou Diomaye Faye comme 5e président de la République du Sénégal. Pour l’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ), il s’agit d’une maturité démocratique par un vote libre, clair et utilement accompli dans un calme légendaire. Le syndicat félicite ainsi le peuple et l’Administration chargée de l’organisation du scrutin. Et « en attendant la publication des résultats définitifs, l’UNTJ félicite le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye que la réalité des urnes et la foi de ses concurrents aux suffrages des Sénégalais positionnent comme le 5e président de la République du Sénégal et lui souhaite une éclatante réussite dans le vaste chantier qui l’attend, notamment une réforme profonde de la justice et une gestion saine du personnel ».