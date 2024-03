Jean-Paul Dias, après avoir finalement voté : "Le prochain président doit avoir conscience que le peuple est fatigué"

À l'école Mass Masser Niane 1 de Mermoz, Jean-Paul Dias a finalement retrouvé sa carte d'électeur et accompli son vote. À la sortie du bureau, le père de Barthélemy Dias s’est adressé à la presse. « Tout se passe bien. Pas de bousculade, tout est fluide. Qu’il n’y ait surtout pas de provocation dans la journée. J’ai suivi deux jours de provocations de la part de certains anarchistes qui ont tenté d’attaquer ma maison. Ils avaient promis de venir hier, mais ils ne sont pas venus. Heureusement pour eux, parce qu’ils ont su que toutes les dispositions étaient prises», peste le père de Barthélemy Dias. Il souhaite encore « qu’il n’y ait pas de provocation et que cette nuit ou demain, on ait de véritables tendances en direction du vainqueur». Conseiller du président Macky Sall et père du maire de Dakar Barthélemy Dias, Jean-Paul a voté pour qui ? « Devine, j’ai voté pour qui ? Si mon fils Barthélemy était candidat, je voterais pour lui. » Avant de faire part de ses attentes pour le nouveau président : « Je souhaite que ça soit quelqu’un qui ait conscience que le peuple est fatigué. Notamment par rapport au coût de la vie.»