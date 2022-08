Inondations: Un Guinéen de 15 ans retrouvé mort dans le Canal de Front de Terre porte le bilan à 3 victimes

Alertés, les sapeurs-pompiers ont paré au plus pressé pour accéder au site en question et repêcher le cadavre des eaux. La dépouille a été transportée par les secouristes à l'hôpital général de Grand Yoff (Hoggy).



Il s'agit d'un jeune homme de nationalité Guinéenne, âgé de 15 ans et répondant au nom de Mamadou Diallo.



La victime dont le domicile a été finalement identifié au niveau des HLM1, présentait déjà des signes de décomposition avancée au moment où les sapeurs réussissaient à l'extirper du canal.



Une opération de secours qui a été rendue assez difficile par une partie des populations de Grand-Yoff qui manifestait aux alentours de la police à cause des coupures de courant.



Conséquences de ces jets de pierre et entrave sur la voie publique, les sapeurs-pompiers ont dû se frayer difficilement un chemin pour accéder au canal et lancer les opérations de secours.



Une découverte qui ramène à trois (3) le nombre de personnes qui ont trouvé la mort à Dakar, des suites des fortes précipitations qui ont été enregistrées dans la capitale sénégalaise le vendredi 5 août (126mm.)