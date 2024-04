Hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye : La radiographie standard en panne depuis plus de 6 mois

L'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye est plongé dans une crise sans précédent, avec la radiographie standard hors service depuis plus de six mois. Cette défaillance technique a créé un véritable chaos dans la prise en charge des patients, laissant les spécialistes démunis. En effet, la situation a atteint un point critique, avec une panne initiale de quatre mois, suivie par l'octroi d'une nouvelle radiographie par le ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS). Cependant, cette solution temporaire peine à répondre aux besoins essentiels, en raison de multiples facteurs résultant d'une gestion floue, selon une source hospitalière Les professionnels de la santé et les patients se retrouvent face à un dilemme, avec des conséquences dramatiques sur la qualité des soins prodigués. Les spécialistes sont privés d'un outil indispensable à leur diagnostic, tandis que les patients sont confrontés à des retards et des incertitudes quant à leur traitement. Face à cette crise sanitaire qui perdure, les professionnels lancent un appel urgent aux autorités compétentes. Ils les exhortent à diligenter une enquête approfondie pour identifier les causes de la défaillance et prendre des mesures correctives immédiates afin de rétablir le bon fonctionnement de la radiographie standard et de remédier aux dysfonctionnements structurels qui minent l'hôpital Roi Baudouin.