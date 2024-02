Hervé Penot à la CEDEAO: « Pourquoi sanctionner le Niger et laisser faire le Sénégal ? »

Le report au 15 décembre prochain de la présidentielle sénégalaise initialement prévue ce 25 février a fait réagir Hervé Penot. Le journaliste sportif, qui visiblement suit cette actualité, donne raison à l’Alliance des Etats du Sahel (AES), une coalition regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette dernière a vivement critiqué la décision du gouvernement sénégalais, l’accusant de mensonge et de parjure. Samedi dernier, ils avaient accusé le président Macky Sall de vouloir rester au pouvoir en annonçant ce report. Ils ont dit attendre « la réaction de la CEDEAO et les éventuelles sanctions qu’elle pourrait envisager dans cette situation ». « Terrible. Et ça donne raison en creux à l’AES. Une CEDEAO décrédibilisée. Donc entre pouvoir militaire ou régime dictatorial engendré par les élections, quelle différence ? Pourquoi sanctionner le Niger et laisse faire le Sénégal ? », s’est-il demandé. Hervé Penot pense que le report de la Présidentielle prévue pour le 15 décembre prochain est « un pur coup d’état. Point barre ».