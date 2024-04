Haut Commandement de la gendarmerie nationale: Le Général Martin Faye remplace le Général Moussa Fall

Exit le Général de Corps d'Armée Moussa Fall, place au Général de division Martin Faye. Ce dernier est nommé Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice Militaire, ce mercredi 24 avril par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Par la même occasion, le Général de Brigade Papa Diouf, précédemment Commandant de la Gendarmerie Mobile, est nommé Haut Commandant en Second de la Gendarmerie nationale et Sous-Directeur de la Justice Militaire, en remplacement du Général de Division Martin Faye.