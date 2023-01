Guerre en Ukraine : « La victoire sera à nous », Vladimir Poutine

« On fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut », cette citation de Nicolas Machiavel résume bien la situation entre la Russie et l’Ukraine. Il y a 11 mois, Vladimir Poutine déployait sa force militaire en Ukraine pour une « opération ». Mais ce qui devait être une promenade de santé dure plus longtemps que prévu. Ce mercredi 18 janvier, le chef du Kremlin a assuré n'avoir « aucun doute » quant à une victoire de la Russie dans son offensive en Ukraine, près d'un an après son déclenchement et malgré plusieurs revers militaires importants. Une victoire, « elle est garantie, je n'en ai aucun doute », a déclaré le président russe, au cours d'un déplacement dans une usine d'armement à Saint-Pétersbourg. Pour Vladimir Poutine, ce qui pourrait aider la Russie, « c'est l'unité du peuple russe, le courage et l'héroïsme de nos soldats (...) et, bien évidemment, le travail de notre secteur militaire et industriel ». Le maître du Kremlin a répété que, selon lui, la Russie affrontait un « régime néonazi » en Ukraine et affirmé qu'elle allait continuer à soutenir les habitants de l'Est séparatiste ukrainien. « Nous devons les protéger. La victoire sera à nous », a-t-il lancé.