Fuite du bulletin médical de Sonko : 2 gradés de l’Administration pénitentiaire libérés

Placés sous mandat de dépôt le 13 novembre 2023, l’inspecteur I. S., directeur des Affaires juridiques, de la Planification et des Statistiques, et l’adjudant I. N. viennent d'être élargis de prison vers 12 h, a appris Seneweb d'une source proche du dossier. Ces deux gradés de l’Administration pénitentiaire ont été suspectés dans la fuite du bulletin médical d'Ousmane Sonko lors de son arrestation. Leurs avocats, Maitres Assane Dioma Ndiaye, Moussa Sarr, Seny Ndione, Me Cheikh Sy, Arona Bass, Moussa Konaté, Amadou Danfa et Magatte Sène avaient déposé une demande de mise en liberté provisoire. Mais le procureur de la République a estimé que les deux agents de l'Administration pénitentiaire ne pouvaient pas bénéficier de la loi d'amnistie. Ainsi, le parquet a opté pour une libération d'office, selon des sources de Seneweb. Ce qui n'a pas été du goût des avocats de la défense. Pour eux, l'arrestation des agents I. S. et I. N. était liée à l'affaire Ousmane Sonko et qu'ils devaient, par conséquent, en bénéficier.