Finale Sénégal/Nigéria: Les dispositions prises pour le transport des supporters !

Le transport pour rallier le site Dakar Arena à Diamniadio était jusqu’au 10 août le principal souci des supporters sénégalais qui trouvaient le chemin Dakar -Diamniadio long et inaccessible. La fédération sénégalaise de basketball en partenariat avec Dakar Dem Dikk ont permis à des milliers de supporters de soutenir les lionnes en toute gratuité. A la veille de la finale, la rédaction de wiwsport s’est entretenue avec le chargé de la commission transport Yaya Seye, pour une mise au point de l’organisation de ce secteur.



Quelles sont les dispositions prises pour faciliter le transport du public si l’on sait que les 30 bus déjà disponibles sont insuffisants face à la demande?



Nous avons un partenariat avec Dakar Dem Dikk, nous avons mis à la disposition des supporters 30 bus pour faciliter le transport vers Dakar arena en fixant des points de départ, le tout gratuit. Actuellement, nous avons 36 bus Dakar Dem Dikk. Soit 6 de plus car l’objectif est de faire le maximum pour satisfaire la demande. Ce ne sera pas facile mais nous ferons tout pour que les sénégalais puissent assister à cette finale.



Peut être que les négociations avec AFTU vont être concluantes. Mais pour eux, le transport est payant. Ils seront sur place pour ceux qui vont rater les départs et fixeront leurs prix. La demande a été plus forte au fur et à mesure que nous avancions dans la compétition. C’est pourquoi dans plusieurs points où il y’avait un rush, on a augmenté le nombre de bus. Par exemple, à Amadou Barry où il y’a une affluence qui nous a été signalée, on a augmenté, de même que Mbour et Thies.



Il arrive que des bus pleines arrivent à Dakar Arena et d’autres sont presque vides. Es ce que la répartition se fait selon l’affluence notée sur le site? Comment procéderez vous pour la finale?



Nous avons travaillé avec le responsable de Dakar Dem Dikk. A Thies et à Mbour, nous avions 2 bus, nous allons augmenté un autre et ce sera 3 bus. A Marius Ndiaye et Amadou Barry, nous avions 3 bus, un autre sera ajouté. Les autres points comme Lamine Gueye ou Yoff, si le bus n’est pas plein, il fera le tour pour venir à Marius Ndiaye. Ce dernier est le pont focal, il regroupe beaucoup de personnes car il est le temple du basket.



La finale est prévue à 18 heures. Mais à 16 heures, il y’aura le match de la 3e place. Es ce que l’heure du départ est avancée?



J’ai demandé à ce que les bus quittent au plus tard à 14 heures (pour le départ de l’après-midi, celui du matin est fixée à 9 heures). D’habitude, c’était à 15 heures mais il faut qu’on puisse permettre au public de regarder le match de la 3e place opposant le Mali au Mozambique et avoir une place pour la finale.



Et concernant le transport des 12 équipes qui ont séjourné au Sénégal?



Sur le transport des équipes, tout se passe bien. Chaque équipe présente dispose d’un bus et d’une voiture particulière pour rallier Marius Ndiaye pour les entraînements et Dakar Arena pour le match. Tout est fin prêt pour la finale!