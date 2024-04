Élaboration du plan d'action du gouvernement : Le PM Ousmane Sonko instruit ses ministres à lui soumettre au plus vite "les actions urgentes"

Le Premier ministre Ousmane Sonko instruit ses ministres à l'élaboration du plan d'action du gouvernement. En Conseil des ministres ce mercredi 17 avril 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a demandé "de finaliser l'élaboration du plan d'action du gouvernement, avec un agenda précis de réalisation des objectifs de transformation systémique du Sénégal. À cet effet, je vous invite à me soumettre, au plus tard le 26 avril 2024, un document récapitulatif des éléments suivants : les actions urgentes à mener au plus tard le 30 juin 2024, sur la base des programmes inscrits dans la loi de finances ; les actions envisageables, au cours du second semestre de l'année 2024, tenant compte des orientations du chef de l'État. Les besoins en ressources budgétaires ainsi que les contraintes éventuelles identifiées devront être mises en exergue", lit-on dans un communiqué signé par le PM Ousmane Sonko. Non sans souligner l'exécution diligente de la présente instruction.