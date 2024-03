El Hadji Mamadou Diao salue l’aboutissement d’un ”long processus”

Le candidat El Hadji Mamadou Diao qui a voté dimanche à l’école Abdoulaye Diallo dans la commune de Kolda (sud) a salué ”l’aboutissement” d’un long processus ”anxieux” avec ses nombreuses péripéties. ”Je rends grâce à Dieu qui nous a permis au Sénégal d’avoir ce jour parce en réalité nous battons pour la démocratie dans notre pays et ce scrutin est l’aboutissement d’un long processus qui a été anxieux pour les citoyens avec notamment les péripéties notées. Et aujourd’hui, ce jour sacré va être inscrit dans l’annales de l’histoire du Sénégal et celle de l’Afrique”, a dit M. Diao. Il a également ”rendu grâce à Dieu” qui a ”permis d’avoir des institutions qui sont restées fortes”. ”Sans ces institutions, nous ne serions pas ici aujourd’hui à choisir le prochain Président de la République. Je souhaite un jour de joie aux peuple sénégalais car le soir ce sera l’expression du peuple sénégalais qui va se manifester dans les urnes. Je me réjouis de tous les efforts faits” pour la tenue du scrutin à l’échelle du territoire, a t-il déclaré. El Hadji Mamadou Diao a invité les autorités en charge de l’organisation de l’élection notamment le ministère de l’Intérieur , la CENA à aider au ”respect de la volonté des Sénégalais (…)”.