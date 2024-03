El Hadji Diouf : "Quand j'ai vu ceux qui veulent prendre le pays, je me suis dit qu'il fallait que j'intervienne pour apporter mon soutien à ..."

L'ancien international sénégalais, El Hadji Diouf, soutient la candidature de Amadou Ba. Lors du meeting du candidat de Benno Bokk Yakaar, le membre du staff de Aliou Cissé a pris la parole pour haranguer la foule et inviter les sportifs à voter pour Amadou Ba. "Amadou Ba, c'est le candidat des sportifs. Dans la vie, tout est continuité. Si Sadio Mané n'avait pas suivi mes pas, il ne serait pas là. J'étais en équipe nationale mais quand j'ai vu ceux qui veulent prendre le pays, je me suis dit qu'il fallait que j'intervienne pour apporter mon soutien à Amadou Ba et lui dire de rester tranquille. Nous allons gérer la rue et il deviendra le 5e président du Sénégal", a déclaré l'ancien footballeur.