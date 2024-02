Echouement d'une pirogue à Saint-Louis : " 4 candidats ont tenté de plonger dans l'eau pour chercher leur maman "

Après l'échouement d'une pirogue à Saint-Louis, certains rescapés ont retracé le film du drame. Un ressortissant guinéen et un Sénégalais ont fait de terribles confidences sur ce périple. " Je suis originaire de la République Guinée. Nous avons pris la pirogue à Joal pour rallier l'Espagne. Une fois au Maroc, on nous a fait savoir qu’il n'y a plus d'essence. Et on a tenté de retourner au Sénégal. Nous étions perdus et nous avions passé deux jours dans la mer" déclare-t-il. Selon des sources de Seneweb proches du dossier, 26 corps sans vie ont été déjà recensés par la police. Certains rescapés ont été sauvés grâce à l'intervention rapide des services de l'Etat et de bonnes volontés. Ils ont été repêchés à bord de petites pirogues. Un rescapé: "Une soixantaine de femmes et une quarantaine d'enfants étaient dans la pirogue" "Nous sommes arrivés ce mercredi à Saint-Louis. Mais le capitaine ne voulait pas être démasqué. La pirogue n'a pas accosté à la plage. Ils ont aidé les enfants et les femmes à sortir. Puis ils ont commencé à secouer la pirogue et nous sommes tombés dans l'eau. La pirogue contenait plus de 300 personnes dont une soixante de femmes et une quarantaine d'enfants.On ne mangeait que des biscuits et on buvait de l'eau " confie un ressortissant guinéen sous le couvert de l'anonymat. Après le départ à Joal, la pirogue a atteint les côtes marocaines. C'est à partir du Maroc, que le capitaine a pris la décision de faire cap vers le Sénégal non vers l'Espagne. " Après trois jours dans la mer, nous sommes arrivés au Maroc où le capitaine a déclaré qu’il ne peut plus s'orienter avec le GPS. Il y avait 370 personnes dans la pirogue, d'après le capitaine. On mangeait un sachet de biscuit avant de boire un sachet d'eau par jour" déclare un candidat de nationalité sénégalaise. Des candidats ont même tenté de plonger dans l'eau. Mais ils ont été ligotés dans la pirogue sur instruction du capitaine. 4 hommes ont tenté de plonger dans l'eau pour chercher leur maman " Certains candidats ont tenté de se suicider. 4 hommes ont voulu plonger dans l'eau pour chercher leur maman . Chacun d'eux disait que sa mère avait été jetée dans la mer. Ils ont été ligotés sur instruction du capitaine de la pirogue" confesse un rescapé de nationalité sénégalaise.