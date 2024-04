Droits de la femme : Seydi Gassama favorable à une réforme du Code de la famille

Amnesty International, dans son rapport 2023, a rapporté le combat des femmes portant sur l'autorité parentale. À ce propos, Seydi Gassama a rappelé que "le Code de la famille actuel existe depuis (le président) Senghor et porte des inégalités entre hommes et femmes". "Il donne l'ensemble des pouvoirs à l'homme dans un couple", a-t-il affirmé. Pour Seydi Gassama, le partage de l'autorité parentale serait même une bonne chose pour le couple. Le directeur exécutif d'Amnesty International/Sénégal a, par ailleurs, indexé la "rupture d'égalité s'agissant de l'âge du mariage". Il existe, par ailleurs, d'après Amnesty, une "discrimination sur l'âge du mariage à 16 ans pour la jeune fille et à 18 ans pour les garçons". À cet effet, il réclame une révision du Code de la famille.