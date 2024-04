Drame chez Alioune Mbaye Nder : un violent incendie consume la maison du chanteur

Tout est parti en fumée chez Alioune Mbaye Nder, sauf sa foi. Le chanteur, qui était à Tivaouane au moment des faits pour la ziarra générale, s’en remet à Dieu. En effet, depuis vendredi 19 avril, un incendie a consumé la maison du chanteur sise à Hann Maristes. A trois reprises le feu a été éteint par les Sapeurs-pompiers avant de reprendre de plus belle et toutes les chambres, sauf celle de sa défunte, épouse ont été ravagées. Les affaires de cette dernière sont les seules épargnées par les flammes. Bien qu’éprouvé, Alioune Mbaye Nder, qui est encore dans la ville sainte de Tivaouane, loue encore le Seigneur malgré les importants dégâts matériels. Aucune perte humaine n’est enregistrée et l’origine de l’incendie n’est pas encore déterminée. La gendarmerie a ouvert une enquête.