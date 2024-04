Dotation de voitures : les membres du Bureau de l’Assemblée nationale gâtés

Les membres du Bureau de l’Assemblée nationale (vices-présidents et secrétaires élus) ont reçu leurs voitures. Selon Les Échos, qui donne l’information, ils ont été dotés, chacun, d’un véhicule de marque Prado flambant neuf. La source avance que les présidents de commission ont, eux, reçu des Mitsubishi. Des privilèges qui s’ajoutent à l’indemnité mensuelle d’au moins 700 000 F CFA, pour le carburant, sans compter le salaire, et le passeport diplomatique pour le député et son conjoint, entre autres, relève le quotidien d’information.