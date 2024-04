Distribution de l’eau potable : de nouvelles perturbations annoncées par le SONES et la SEN’EAU

Dans un communiqué conjoint, la SONES et la SEN’EAU informent les populations des HLM 1à 5, Usine Niarry Tally, Cité Bissap, cité Cheikh Ahmadou Bamba et Dieuppeul que, des travaux de raccordement de nouvelles conduites sont prévus le samedi 20 avril 2024 à partir de 08 heures ». Par conséquent, « cette intervention entrainera des perturbations du service de distribution d’eau potable dans les localités ci-haut listées ». Dans le document, ils indiquent que « la distribution reviendra progressivement à la normale le même jour dans la soirée ». Mais, « un dispositif de camions citernes sera déployé pour soulager les zones les plus impactées ».