Diomaye et Sonko face à la presse, ce vendredi à 15 h

Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko vont tenir une conférence de presse conjointe, cet après-midi, à partir de 15 h, dans un hôtel de la place. La conférence de presse sera suivie d’une caravane dans Dakar et sa banlieue. Le leader du parti dissous Pastef et son n°2 sont sortis de prison hier jeudi. Ousmane Sonko a fait 230 jours de détention, alors que le candidat à la Présidentielle de la coalition DiomayePrésident a passé 335 jours au Cap Manuel. La libération des deux responsables de l'ex-Pastef a été célébrée jusque tard dans la nuit à Dakar.