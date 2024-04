Dialogue national : Déthié Faye émet des réserves

Lors du Conseil des ministres tenu mercredi au palais de la République, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a invité le Premier Ministre Ousmane Sonko à préparer la tenue de la Journée du Dialogue national, le 28 mai, sur le thème prioritaire de «la Réforme et la Modernisation de la Justice ». Interrogé sur la question par Bés Bi, Déthié Faye, leader de la Convergence pour la démocratie et la République (CDR/Fonk sa kaddu) apprécie la forme mais non le fond. Le coordonnateur du pôle des non-alignés estime en ce sens que « le président de la République aurait pu confirmer la date du 28 mai comme journée du dialogue national et inviter les forces vives à se prononcer pour la définition des termes de référence (TDR) de concertations. » Il poursuit : « Une telle approche inclusive témoignerait du respect et de la considération accordés aux acteurs conviés à ce dialogue. Les attentes urgentes des Sénégalais pour un dialogue national vont au-delà de la perception qu’on a de la Justice et qui pourrait conduire à programmer des assises exclusivement réservées à elle. » Le responsable politique est plutôt d’avis que « le dialogue national doit porter sur une thématique générale telle que la consolidation de la démocratie et le renforcement de l’État de droit » surtout après, indique-t-il, « les nombreux événements malheureux vécus par le Sénégal qui nécessitent un examen approfondi pour parvenir à des consensus forts et durables sur les questions qui interpellent le devenir de notre pays. » Pour Déthié Faye, il s’agira aussi « de faire l’état des lieux sur la mise en œuvre des multiples consensus obtenus avec les dialogues précédents. »