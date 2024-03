Développement collectivités locales : la ville de Dakar bénéficie d’un financement à hauteur de 2.7 milliards FCFA

Le comité technique du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) en charge du suivi des activités du Fonds de développement urbain et municipal (UMDF) a débloqué 4,5 millions de dollars américains (soit 2 724 330 083 francs CFA) pour accompagner des projets dans quatorze municipalités et collectivités locales africaines. La ville de Dakar est parmi les bénéficiaires. Selon le journal Libération, les projets seront distribués sur trois piliers de développement. « Quelques 500 000 dollars seront consacrés au premier pilier du programme d’activités portant sur l’amélioration de la gouvernance urbaine. A cet égard, le fonds lancera un programme de renforcement de capacités et de suivi conseils sur l’amélioration des finances municipales et de la solvabilité de six grandes villes pilotes (Nairobi, Dakar, Abidjan, Addis-Abeba, Kigali et Lagos) ». Le deuxième pilier va élaborer « la planification qui bénéficiera d’un financement de 900 000 dollars et qui servira à étendre le Programme villes africaines à six nouvelles villes, outre les treize villes déjà bénéficiaires », a informé le journal. Ce programme, selon Libération, visera des plans d’actions urbains efficaces et à identifier des projets d’investissement prioritaire pouvant constituer une base pour les interventions des bailleurs de fonds, dont la Banque africaine de développement. Enfin, le fonds débloquera 2,8 millions de dollars pour le troisième volet afin, dit-il, «d’accélérer la maturation d’une série d’infrastructures urbaines, dont elle financera une partie des études préliminaires. Il ajoute : « Face à l’urgence d’améliorer la résilience des villes et de leur capacité à s’adapter aux changements climatiques, les projets liés à l’eau auront une place prépondérante ». Le projet prendra également en compte l’assainissement, le drainage des eaux, le traitement de l’eau potable…Lancé en 2019, le Fonds de développement urbain et municipal agit « comme facilitateur et accélérateur des projets d’infrastructures ».