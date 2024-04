Débats sur les nominations : L’avis tranchant de Me Patrick Kabou

Dans un post publié sur sa page Facebook, Me Patrick Kabou soulève une question cruciale concernant les critères de nomination au Sénégal, mettant en avant l’importance de la motivation et de l’engagement par rapport aux qualifications sur un CV. « Imaginons un poste de DG confié à quelqu’un qui a le bon profil (CV) mais pas la motivation ni la détermination à participer à ce Sénégal libre et meilleur », explique Me Patrick Kabou. Pour lui, un mauvais CV peut faire un bon DG par ce qu’il aime ce pays plus que tout au monde et donnera sa vie pour réussir sa mission. « Un ennemi du Sénégal peut avoir un bon CV, doit-on le prendre suite à un appel d’offre? A mon avis non, car le prendre nous coulera tous », déclare-t-il. « Nommer quelqu’un c’est avoir confiance en lui, se porter garant de la réussite de sa mission. Par exemple, Macky SALL et ses ministres avaient de bons CV. Balle à terre pour ces débats sur les appels d’offres », ajoute Me Kabou.