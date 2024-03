Daroul Mouhty : Diagne Fada reconnaît sa défaite et félicite Diomaye

Le ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des territoires a reconnu sa défaite dans son fief à Daroul Mouhty, lors du scrutin présidentiel. Modou Diagne Fada a adressé un message de félicitations à la coalition DiomayePrésident pour sa brillante victoire. "Je voudrais féliciter la coalition DiomayePrésident, pour avoir gagné la commune de Daroul Mouhty, mais aussi pour avoir mené une excellente campagne électorale. Je leur adresse mes sincères félicitations et mes sincères prières, parce que le Sénégal nous appartient. Nous avons toujours entretenu de très bons rapports", déclare Modou Diagne Fada devant ses militants et ses sympathisants. Le candidat Bassirou Diomaye Faye a remporté le département de Kébémer avec 49 443 voix (58,22 %), devant le candidat de BBY Amadou Ba avec 27 661 voix (32,57 %).