Dakar: Le président de la Cena annonce un taux de participation de 40 %, à 14 h

Le président de la Commission électorale nationale (Cena) a fait le tour des centres de vote des départements de Dakar (Guédiawaye, Pikine et Keur Massar). Au centre de vote de l'école japonaise de Nord-Foire où il a, avec sa délégation, fait le point avec la presse, Abdoulaye Sylla s'est réjoui de l'organisation, mais également de l'engouement des citoyens qui se sont levés très tôt pour aller voter. Il annonce d'ailleurs une fréquentation de 40 % dans les zones visitées et espère que la cadence sera maintenue pour le reste de la journée. Il invite aussi les Sénégalais à retourner chez eux, une fois le devoir civique accompli. "Cette élection est historique. Pour la première fois, le président sortant n'est pas candidat, mais aussi compte tenu des péripéties qui ont précédé le scrutin. Le monde nous regarde", dit le président de la Cena, qui reste convaincu que les Sénégalais feront honneur à leur pays, à l'Afrique de l'Ouest. Sur l'organisation, "il n'y a rien de particulier à signaler, si ce n'est quelques transferts de bureaux de vote, mais les électeurs ont pu voter, parce que leurs noms ont été mentionnés sur le fichier qui se trouve dans leurs lieux de vote habituels". Par rapport au contrôle par la Cena et l'organisation administrative, il n'y a pas grand-chose à signaler, rassure Abdoulaye Sylla. Interpellé sur l'absence des bulletins de vote du candidat Daouda Ndiaye, le président de la Cena affirme qu'on ne le lui a pas signalé et cela prouve que le problème a été réglé. Sur les cas de transfert connus avec le découpage des départements de Keur Massar, Pikine, Sangalkam et Bambilor, il précise que la Cena contrôle le scrutin, le découpage n'étant pas de son ressort.