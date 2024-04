DG RTS : Seydina Oumar Touré loue les qualités de Pape Alé Niang

Le journaliste d’investigation Pape Alé Niang, par ailleurs Patron de Dakar matin a été porté à la tête de la Radio télévision sénégalaise (RTS). Pape Alé Niang, connu pour son intégrité et son engagement envers le journalisme d’investigation, est également le fondateur du journal Dakar Matin. Sa nomination à la tête de la RTS a été chaleureusement accueillie par de nombreuses personnalités, dont Seydina Oumar Touré, qui a loué les qualités professionnelles et morales du nouveau chef de la RTS. « Le journaliste intègre. Que Dieu vous garde et vous bénisse », a déclaré Seydina Oumar Touré.