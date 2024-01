Covid-19 : « Près de 10 000 décès en décembre 2023 », (OMS)

Le chef de l’agence de santé des Nations Unies a déclaré que les rassemblements pendant les fêtes de fin d’année et la propagation du variant le plus important à l’échelle mondiale ont conduit à une augmentation de la transmission du Covid-19 le mois dernier. Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que près de 10 000 décès avaient été signalés en décembre, tandis que les hospitalisations au cours du mois avaient bondi de 42% dans près de 50 pays, principalement en Europe et dans les Amériques qui partageaient ces informations sur les tendances, rapporte Africanews. « Bien que 10 000 décès par mois soit bien inférieur au pic de la pandémie, ce niveau de décès évitables n’est pas acceptable », a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé aux journalistes depuis son siège à Genève. Il a déclaré qu’il était « certain » que les cas étaient en augmentation dans d’autres endroits qui n’ont pas été signalés, appelant les gouvernements à maintenir la surveillance et à garantir un accès continu aux traitements et aux vaccins. Le Dr. Tedros a déclaré que la variante JN.1 était désormais la plus répandue au monde. Il s’agit d’une variante Omicron, les vaccins actuels devraient donc encore offrir une certaine protection.