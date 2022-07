Concert de casseroles : Une mobilisation mitigée, le pouvoir crie au “flop”

Après la manifestation annulée, hier, les leaders de Yewwi Askan Wi, avaient misé sur le concert de casseroles pour se faire entendre. Ousmane Sonko et Cie comptaient sur cette nouvelle forme de lutte pour encore marquer les esprits et montrer la preuve de l’impopularité du Président, Macky Sall. Hier sur son compte Twitter, la tête de liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi pour les législatives annonçait la couleur sur Twitter. Il y a huit jours, le même scénario s’était déroulé; les partisans du leader de PASTEF sont descendus sur les routes et ont joué des casseroles, tandis que les véhicules de passage les accompagnaient de leurs klaxons. Et la mobilisation fut au rendez-vous.



Cette fois, bien que des Sénégalais soient sortis sur leur balcon pour taper sur des casseroles ou klaxonner dans leur voiture, l'appel semble avoir été moins suivi par les Dakarois et dans les autres régions du pays.



Du côté de la majorité présidentielle, certains n’hésitent pas à jubiler et parlent d’échec total. Ainsi une député de l’Alliance pour la République raille ce qu’elle considère comme le “flop du soir”.