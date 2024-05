Cherté des coûts de connexion : Un collectif voit le jour pour mener le combat

Dans un communiqué, il a été annoncé la création d'un collectif nommé "Front contre la cherté des coûts de connexion". Comme son nom l'indique, ce collectif compte mener le combat pour réduire les prix de la connexion internet au Sénégal. Les initiateurs comptent plaider cette cause auprès des décideurs politiques et des opérateurs. "Aujourd'hui, nous annonçons la naissance du Collectif F4C, une initiative audacieuse pour lutter contre les obstacles financiers qui entravent l'accès à Internet. Le F4C, abréviation de Front contre la cherté des coûts de connexion, rassemble des citoyens, des organisations et des experts déterminés à rendre l'accès à Internet plus abordable et accessible pour tous. Notre objectif est clair : sensibiliser, plaider et agir pour réduire les coûts de connexion à Internet. Nous croyons fermement que l'accès à Internet est un droit fondamental et essentiel pour tous, et nous nous engageons à faire entendre cette voix auprès des décideurs politiques, des fournisseurs de services Internet et de la société civile. Rejoignez-nous dans cette lutte pour un accès Internet abordable et équitable pour tous. Ensemble, nous pouvons construire un avenir avec lequel la connectivité numérique est véritablement abordable à chacun, sans entrave ni exclusion", annonce le collectif dans un communiqué.