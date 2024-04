Cheikh Oumar Diagne « triste » de la rencontre entre Macky Sall et le ministre de l’Économie, Abdourahmane Sarr

Dans une publication sur le réseau social X datée du samedi 20 avril 2024, Abdourahmane SARR, le nouveau ministre sénégalais de l’Économie, du Plan et de la Coopération, a révélé sa récente rencontre avec l’ancien président de la République, Macky Sall. L’ancien chef d’État a agi en tant que modérateur lors d’un échange entre le ministre, des personnalités notables, ainsi que des représentants du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque mondiale. Cette annonce a suscité diverses réactions, notamment celle de Cheikh Oumar Diagne, un allié notable du président nouvellement élu. Dans un commentaire laconique sous la publication d’Abdourahmane SARR, Diagne a exprimé sa désolation : « Je suis triste en vous lisant ». Bien que bref, ce commentaire semble indiquer un malaise vis-à-vis de l’association publique de l’ancien président avec le nouveau gouvernement. Cette réaction peut être interprétée dans le contexte des tensions politiques récentes au Sénégal, marquées par des manifestations entre 2021 et 2024 qui ont entraîné des décès et des incarcérations, y compris celle de Cheikh Oumar Diagne. Le fait que l’ancien président, impliqué dans des controverses fondées ou non durant son mandat, participe à des événements officiels avec les nouvelles autorités peut être perçu comme problématique par certains acteurs politiques et une partie de la population. La présence de Sall pourrait être vue comme un signe de continuité des anciennes pratiques politiques, ce qui contrarie certains supporters du changement promis par la nouvelle administration.