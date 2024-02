Chavirement d'une pirogue à Saint-Louis : Déthié Fall s'incline devant la mémoire des disparus

Le président du PRP, Déthié Fall exprime sa tristesse suite à l'annonce du chavirement d'une pirogue à Saint-Louis. "Nous venons d'apprendre la triste nouvelle du chavirement d'une pirogue à Saint-Louis et qui a causé plus d’une vingtaine de morts. Je m'incline devant la mémoire des disparus, et présente mes sincères condoléances à leur famille et à l'ensemble de la Nation", s'est exprimé le président du PRP. Il prie aussi pour un prompt rétablissement des blessés et encourage les opérations de secours en cours.