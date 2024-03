Cadeau fiscal : Birahime Seck veut des explications sur les organes de presse bénéficiaires

Le cadeau fiscal accordé aux entreprises de presse par le président Macky Sall continue de faire réagir. Après avoir considèré qu’il « serait plus efficace de conditionner cette dette à un plan d'investissement pour sortir les journalistes et les techniciens de la précarité », Birahime Seck interpelle le Chef de l’Etat sur les entreprises de presse bénéficiaires de cette grâce. « Monsieur le président Macky Sall, vous devez des explications sur les organes de presse bénéficiaires potentiels de l’amnistie fiscale et les types d’impôt concernés » a-t-il écrit sur X. Selon le coordonnateur du forum Civil, « il serait inconcevable que des prélèvements sur les traitements de travailleurs profitent à l’évasion fiscale ou au capital ».