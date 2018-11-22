COMMUNIQUE

En application de la loi 91-21 du 16 février 1991 portant création de la SNR et du décret 91-210 du 27 février 1991 approuvant les statuts de la société, il est demandé aux personnes physiques et aux représentants des personnes morales dont les noms suivent ou leurs ayants droits de se rapprocher de la SNR, sis au 13 Rue de Thann x Dagorne bureau n°105 avant le 30Décembre 2018, en vue de satisfaire aux formalités d’usage pour le remboursement de leurs dépôts gelés dans les livres des anciennes banques (USB, BNDS, SOFISEDIT,SONAGA, SONABANQUE, ASSURBANK, BSK).
Les personnes physiques titulaires figurant sur la liste devront se munir de leur carte d’identité nationale.
Si elles sont décédées leurs ayants droits doivent produire un jugement d’hérédité accompagné d’un certificat de non opposition et d’une procuration pour le mandataire.
S’il s’agit de personnes morales le représentant légal doit justifier sa qualité en produisant son acte de désignation ou de nomination, les statuts de la société, un extrait k Bis de moins de trois mois et sa pièce d’identité.
LE DIRECTEURGENERAL
Babacar DIALLO
Les personnes physiques titulaires figurant sur la liste devront se munir de leur carte d’identité nationale.
Si elles sont décédées leurs ayants droits doivent produire un jugement d’hérédité accompagné d’un certificat de non opposition et d’une procuration pour le mandataire.
S’il s’agit de personnes morales le représentant légal doit justifier sa qualité en produisant son acte de désignation ou de nomination, les statuts de la société, un extrait k Bis de moins de trois mois et sa pièce d’identité.
LE DIRECTEURGENERAL
Babacar DIALLO
|DEPOSANTS PERSONNES MORALES
|ORDRE
|DENOMINATIONS
|ADRESSE
|1
|SOCIETE ISEBA
|Sicap Liberté1 villa n°1038
|2
|STE/INTERNAT.SUN INTERN
|Immeuble Air Afrique 5ème étage: BP 3885 DAKAR
|3
|DAR AL GABAS
|BP.21800 Safat Kuwait
|4
|EDITORA NIMBA
|S/C Ambassade Guinée Bissau Dakar
|5
|STE INTERNAT EDF MICHEL JULIEN
|Centre électrique Senelec à Kahone; BP 474 Kaolack
|6
|ME MAYORO WADCABINET.
|64 Rue Wagane Diouf/TEL 2 1 97 77-22 68 68
|7
|STE SENEGALAISE DES FERAILLES
|Zone Franche Industrielle BP 17 Thiaroye
|8
|SENEPESCA.
|KM 6,5 Route de Rufisque Dakar
|9
|ENT DETIBOVEGA SARL
|Dembakane DPT MATAM
|10
|ETUDE MAITRE NDIAYE BACRE WALY ET BIRAM SASSOUM SY
|152 Avenue Lamine Gueye Dakar
|11
|SAFOR SOCIETE AFRICAINE DE FORAGE
|B.P. 632 / Dakar
|12
|ASSURANCES LA SECURITE SENEGALAISE/ A.S.S.
|BP 2623 DAKAR
|13
|SOCIETE DE FRIPERIE TOUBA GOUYE TEHE
|15, Rue Robert Brun/ BP 1221 Dakar
|14
|AAPROCT Agence Africaine pour la Promotion Commerciale et Touristique
|s/c Marianne MBAYE Veuve DIOUF, Auxilliaire médicale, Dieuppeul 4 villa 2837 Dakar
|15
|LA ROCHETTE
|KM 13 Rte de Rufisque BP. 891 Dkr
|16
|LABOREX SENEGAL
|Rue 3 x Bd de l'Est / BP 2066 Dkr
|17
|COOPERATIVE DE CONSOMMATION DES TRAVAILLEURS DE PERSAPAL
|BP 2395 /KM 6,5 Rte de Rufisque
|18
|GROUPEMENT BANANIER DE TOUBACOUTA
|Toubacouta / Ziguinchor
|19
|APS DBEL DEPARTEMENT
|SOINS DE SANTE PRIMAIRES SOUS PREFECTURE NDOULO
|DEPOSANTS PERSONNES PHYSIQUES
|ORDRE
|PRENOMS/NOM
|ADRESSE
|1
|BIRAME SASSOUNGOM
|VERIFICATEUR CONTROLE ECO MEDINA KAOLACK
|2
|DIONG MENDY
|ZIGUINCHOR/51, rue Jean Jaures 78-Les Mureaux France
|3
|OUSMANE DIOP
|INSTITUTEUR KATINONG DPT DE BIGNONA
|4
|OMAR BARROW
|RETRAITE IPRES / CASTORS BAT N° 11 KM 8 Rte de Rufisque
|5
|FILY DIAWARA
|INFIRMIERE DETAT HOPITAL ABATTOIRS KAOLACK
|6
|SELLAMI MOHA BEN HASSEN
|Prof Lycée Grl De Gaulle/ 24, Rue Caliet-Saint-Louis
|7
|FILIDIE DRAME
|INTERPRETE TRIBUNAL 10, RUE KLEBER IMM BOURGI
|8
|EL HADJ FATY
|MARABOUT BOURKILING dptSédhiou
|9
|MAILIAN EUGENE
|Conseiller Eco et Soc- Hôtel CROIX DU SUD DAKAR
|10
|SOUAYEBOU COULBARY
|INSTITUTEUR A LA RETRAITE Quartier DIAMAGUENE THIES
|11
|GIULIO SEVERINI
|ARCHITECT/Buozzi 10-10123 Torino/provisoire hotel Diarama
|12
|DIBRINE DIOP
|DAKAR/RETRAITE IPRAO
|13
|HAMADY DIAKITE
|OUVRIER 17 RU E DE MESSAGES MEZIER
|14
|SOUNTOU GUEYE
|DCAA BNDS/45, rue de Lorient Paris 11ème/34, rue Grasland
|15
|MBACKE GNINGUE
|GARDIEN DE PAIX RETAITE QUARTIER HERSENT A THIES
|16
|PODOR BA
|ECRIVAIN PRINCIPAL QUARTIER RANDOULENE SUD
|17
|MASSIRE DRAME
|CITE GIBRALTAR 2 VILLA N°308 DAKAR
|18
|EL H KARAMBA DIABY
|DCAA/ Cultivateur SounouCounda
|19
|ALIOU BORE
|SICAP AMITIE 3 N°4491 B DAKAR
|20
|SADIBOU TOURE
|2904 SOUTH COLLINS APT.22ARLINGTON TEXAS 76014 USA*
|21
|AMADOU SAMBA LY
|S/C Demba SARR CANTINE N°5 SANDAGA DAKAR
|22
|LEMHABA O.M..AHMED
|49 RUE ESCARFAIT DAKAR
|23
|WILLYAE DEBRABANDE
|S/C DR AMADOU DIACK BP 1869 DKR
|24
|ABDESSELAME EHACHEME
|BP 118 B.S.K DAKAR
|25
|CHEIKH SIDY TAMBADOU
|DIEUPPEUL I NO 2185 DAKARBP.3532 DAKAR
|26
|RAYMOND PREIRA
|AMITIE 3 VILLA 4366 DAKAR
|27
|SIGNOU DIONG
|RUE 13 X 18 MEDINA DAKAR
|28
|YAHAMA COREA
|BISSAU
|29
|MOUSSA MANJAN
|RUE 18X20 MEDINA DAKAR
|30
|AISSIETOU HAIDARA
|P.O BOX.515 RIYADH 11421ARABI E-SEOUDITE*
|31
|MAMADOU A. LAM
|HLM GRAND MEDINE N°672 DAKAR*
|32
|FRANCOISE NACKAERTS
|79 RUE MARIMEZ 6000 CHARLEROI Belgique*
|33
|ODETTE A. MAREK(VVE)
|22, Rue Félix FAURE BP.1776 DAKAR
|34
|GALLEDOU DJIME
|DIRECTEUR C E M BP.63 2 NOUAKCHOTT
|35
|ABDESSELAM NAZIH
|CHT.D'EAU VILLE NLE MEKNEBP 12 03 MAROC
|36
|AGNES MARIE PETIGNY
|102, RUE BLANCHOT DAKAR
|37
|MOHAMED AL SALLAOUI
|TERANGA HOTEL CH.809 DAKAR
|38
|RAFAEL HENEYNI
|S/C SYLVA AV.A.SARRAUT DAKAR
|39
|HENRIETTE LOPY
|MISSIOM CATHOLIQUE BP.IV BAMBEY - S/C MR LOPY BSK
|40
|DAME DIAW
|CHEZ ALI BEYE C ISLAMIQUEBP.17 8 DJEDDAH A.SAOUDIT*
|41
|EL H.OMAR TYRERA
|BP 269 BANJUL GAMBIA
|42
|MAURICE BENZA
|S/C SALECK MARRAKCHI 70-72 Av. L. GUEYE BP 4167 DAKAR
|43
|MOHAMED A.O. AHMEDOU
|67, RUE GALANDOU DIOUF DAKAR
|44
|SOPHIE E. PARRY
|141, BOPP RUE 4 DAKAR
|45
|ABASS H. COULIBALY
|QUARTIER TOUBA OUAKAM DAKAR
|46
|THIERNO AMAR
|PARK VIEW HOTEL 55 WEST11STREE T NEW-YORK 10026 ROO
|47
|ROUGUI THIAM
|FASS DAKAR
|48
|VLADIMIR J. VIEIRA
|BP.2191 DAKAR
|49
|EVA RENATE RODISUHLI
|MUHLEMATTSTR 23 -CH 4414 FULLI SDORF SUISSE
|50
|MOHAMEDEN O/ YAHRIV
|N°17 WELLINGTON STREET BANJUL-GAMBIA
|51
|MOHAMED CHEIN
|NOUAKCHOTT
|52
|GORGUI THIOR
|PIKINE GANAW RAIL QRT.MBADAKAR
|53
|AMADOU LAM
|4ème AVENUE N°6 BUNIZA BP 46 BUJUMBURA BURUNDI
|54
|ZEINABOU MINTMAW
|MAERSK LINE 58,AV.GEORGES POMPIDOU DAKAR
|55
|M.O.M. ABDERRAHMA
|S/C SIDI O.M.SALEM B.P. 3729 DAKAR
|56
|GORGUI DIOP
|FELIX FAURE N°2660 DKR
|57
|SYLVIE S.M. DELHAYE
|18,RUE JULE FERRY BP 2047DAKAR
|58
|MOHAMED SALEK
|S/C CIRE BILAL TALLY BOUY PLLE 1671 DAKAR
|59
|ALPHA KANE
|N°1968 MORRIS AV. USA S/C MALICK GAYE C.N°2 SANDAGA
|60
|ISABELLE F. FERNANDES
|N°4891/F SICAP BAOBAB DAKAR
|61
|MALAMINE MASSALY
|HLM 3 Villa 954 Cité Aynina FALL
|62
|MAMADOU LAMI DIAGNE
|N° 62 HLM GUEULE TAPEE
|63
|FABRIEN DODU
|DELEGUE MEDICAL BP 3178 DAKAR
|64
|KARL WILLIAM SVENSSO
|SICAP KARACK Villa n° 451 DAKAR
|65
|MOUSSE PAYE
|Colobane TSF Rue 41x42 DAKAR
|68
|ABDOULAYE KANDJI
|Gardien de la paix CCS-Tropical THIES
|69
|MAMADOU DOUD LY
|Contrôleur de train en retraite QrtDiakhao THIES
|71
|IBRAHIMA FALL
|BP146 KAOLACK
|72
|ABDOU BADIANE
|Tailleur YOFF
|73
|NGANSOU BADIANE
|Dessinateur SOMIVAC ZIGUINCHOR
|74
|DIOKINE PREIRA
|Ouvrier Specialisé S/C Vincent MENDY BP320 ZIGUINCHOR
|75
|MENDY DIONG
|4, Pas de Mars- 93300 Aubervilliers-France
|76
|KEKOURA MANE
|Cultivateur DptSédhiouDiattacounda
|77
|MOUHAMED IDR BOUSFI
|Commerçant - Boulanger Boucotte Route de l'Aviation
|78
|MATY FALL MBAYE
|S/C MAMADOU FALL DIOKOUL KHER
|79
|OUMY THIAM
|SECRETAIRE DACTYLO - LIB 4 VILLA N5052J DKR
|80
|KHADIDJA GUEYE
|INSTITUTRICE QTR A RTILLERIE LOUGA
|81
|THIENDOU CISSE
|Controleurtelecommunication rue 15 x 8 Chez Mor Yalli Medina
|82
|AMADOU SAMBA BANNE
|OUVRIER SPECIALISE TAMBA QRT MEDINA COURA
|83
|SANKANG KAGNY
|MARABOUT GRD D AKAR PLLE 74 DKR
|84
|AMADOU CISSE BA
|COMMERCANT MONTA GNE LOUGA
|85
|SADAGA SAMB
|REDACTEUR O H L M VILLA Nｿ33
|86
|AMADY KONTE
|SICAP LIBERTE 2 N° 16 48 DAKAR
|87
|SAMBA BOUBOU LY
|PROFESSEUR QTIER MBAMBARA A THIES
|88
|HOUDOU BALDE
|OUVRIER MEDIN A GOUNASSE S/TIDIANE BALDE
|89
|SERIGNE T NGOM
|ADMINISTRATEUR CIVIL NDOFF ANE PREFECTURE
|90
|MANSOUR SARR
|MARCHAND QTIER D.SALAM THIAROYE GA
|91
|SLEIMAN ABBA ASSAAD
|COMMERCANT RUE M AX BERTHET DIOURBEL
|92
|OUMAR LY
|AGENT DES IMPOTS ET DOMAIIMPOT S ET DOMAINES LOUGA
|93
|BASSIROU MBODJI
|MARCHAND S/C F ALLOU LO SANTHIABA
|94
|KEBA DJITE
|MARABOUT EAUX ET FORETS ZIGUINCHOR S/C KAKAYE MANE
|95
|ASSANE KANE
|COMMERCANT DAKAR
|96
|MAMADOU THIONGANE
|MARCHAND SEDOU SEBI BP 44 MATAM
|97
|SALIF CHEIKH SANE
|SICAP RUE 1O N 18 D DAKAR
|98
|EDOUARD DIATTA
|INSTITUTEUR A BIRKAMA BIRKA MA
|99
|SIDY BEN AMA GUEYE
|INSPECTEUR TRESOR RUE 3 X16 MEDINA DAKAR
|100
|MAMADOU LAMINE DIABY
|MARABOUT SICAP LIB 4 N 5026
|101
|DIAKITE THIEKIRY
|OUVRIER RUE 1 X8 MEDINA DKR
|102
|HAIDARA FALL
|TRANSPORTEUR A SAINT LOUIS GOKHO U MBADJ
|103
|FRANCOIS MALOU
|INFIRMIER D’ETAT LIB 5 VILLA N5345/M
|104
|MACODOU GAYE
|PROFESSEUR CES R ICHARD TOLL
|105
|DAME DER
|COMMERCANT DETAILLANT ARTIL LERIE LOUGA
|106
|KELOUNTANG NDIAYE
|ETUDIANT S/C P IERRE MENDY 1184 P A
|107
|ALIOU SAGNA
|PLLE N°519 BOUCOTTE SUD ZIGUINCHOR
|108
|JEROME BOUCAL
|AGENT TECHNIQUE DE L'AGRICULTURE - ZIGUI NCHOR
|109
|CODE FATY NDAMA
|TAILLEUR ARTIL LERIE LOUGA
|110
|BADARA DIALLO SENE
|COMMERCANT PLLE 31 RUE 22 PROLONGE - FASS DELORME
|111
|AMADOU MOUST NDAW
|Libraire rue henry Guillabert x Rue Biere de L'isle Saint-Louis
|112
|NIANIA THIAM
|SECRETAIRE A LA COOPERATION THIOKHNA A LOUGA
|113
|ELHADJI DIOP
|INSTITUTEUR ARTIL LERIE LOUGA
|114
|BAKAR THIENTY
|CHAUFFEUR S/C Y AYA MENDY PRESIDENCE
|115
|MORY GUEYE
|INGENIEUR TRAVAUX E F ARTIL LERIE LOUGA
|116
|NIOKHOR SAMBE
|TAILLEUR Q SAM BA DJIGO GUINAO RAIL
|117
|MAME FATY FALL
|ASSISTANTE SOCIALE KEUR SERIGNE LOUGA
|118
|KHARDIATAM DIA
|SECRETAIRE CITE BOPP N° 7 DAKAR
|119
|FELIX KAO
|Professeur LyceeGuinee BISSAU Chez Bounka KAO à Sédhiou
|120
|DjibyDemba A DIOP
|MARCHAND RUE 2 1 X 22 MEDINA DAKAR
|121
|ISMAILA DRAME
|DCAA BNDS DAKAR
|122
|MOHAMAT MOUSTNDIAYE
|MILITAIRE CAMP LECLERC 13E CIE ASFA
|123
|DJIBRIL DIOP NDIAYE
|COMMERCANT QUART IER MARBATH LOUGA
|124
|NDEYE FALL
|INSTITUTRICE ECOLE PRIMAIRE THIAMENE
|125
|MOUSSA DIEDHIOU
|CONDUCTEUR TRAVAUX PUBLICS DIEUPPEUL LOT 2909/B - DAKAR
|126
|BOH DIAOUANE
|RUE 31X 28 MEDINA DAKAR /36, RUE DES ARPENTS POTIN 93500 FRANCE
|127
|YOUSSOUPHA THIAM
|PROFESSEUR KEUR SERIGNE LOUGA EST L
|128
|OUMAR SAMBA SOW
|AGENT DE FABRICATION PIKINE GAZELLE PLLE 73 / PAYANT 13 ET 15 RUE DE LAURRENE P
|129
|DEMBA KOITA KOITA
|CULTIVATEUR MANAE L OLOLDOU BAKEL
|130
|OUSSEYNOU NDOUR
|INFIRMIER POSTE DE SANTE KOUTAL
|131
|MARIEME DIOUFTHIAW
|MENAGERE 18 RU E ESCARFAIT DKR
|132
|IBRA DIAW
|TAILLEUR QUARTIER ME DINATOUL DIOURBEL
|133
|MACALOU TAMBA
|CHAUFFEUR FASS DELORME BIS 22
|134
|AMADOU FADEL BA
|GARDIEN DE PAIX KEUR SERIGNE LOUGA
|135
|SARA NGOM
|INSPECTEUR COOPERATION ONCAD THIES
|136
|BOUBACAR GAYE
|MAGISTRAT ZIGUI NCHOR
|137
|MAMOUR MBAYE
|CONTROLEUR A LA SONEES T QTIER M BAMBARA ALY THIES
|138
|NDEYE SOURANGGUEYE
|INSTITUTRICE SANTH IABA SUD LOUGA
|139
|ABACAR SAMB
|MENUISIER QTIER SOM THIES
|140
|ABDOULAYE DIARRA
|CAISSIER MAGASINIER NDIAY E PAR ST LOUIS
|141
|BOUYAGUI GASSAMA
|OUVRIER TAMBA
|142
|MODY DIOP
|EX MAITRE OUVRIER QUART IER MBAMBARA A THIES
|143
|MOUSSA DEME
|GARDIEN DE LA PIAX COMMI SSARIAT CENTRAL THIES
|144
|MAMA DIOP
|COMMERCANT KEUR SERIGNE LOUGA
|145
|MOUHAMADOU M MBODJI
|INSTITUTEUR 110 A V DEGAULE LOUGA
|146
|IBA MAR FALL
|INSTITUTEUR PC IN DEPENDANCE SOR S L
|147
|MOUSTAPHA DIOUF(DCD)
|BP.2979 DAKAR
|148
|BIRANE NIASS
|FONCTIONNAIRE POLICE DIAMA GUEYE SOR ST LOUIS
|149
|PAPA M.EL MOUSEYE.
|81 HLM GIBRALTAR DAKAR
|150
|MOR DIAO
|BP 21 TEL 68 10 66 LINGU ERE
|151
|KEBA MANE
|MARABOUT BEME DIATTACOUNDA ARRT MARSASSOUM
|152
|BIRAME YACINESYLLA
|CHAUFFEUR GOUVERNANCE KK KAOLA CK
|153
|MBAYE BEYE
|MARCHAND CANTI NE 1984/B M COLOBANE
|154
|MOUSTAPHA DIOUF
|RETRAITE BP 29 79 DAKAR
|155
|IBA SENE
|AGENT TECHNIQUE COOP SANTH IABA SUD LOUGA
|156
|BOUBACAR WADE
|2 AV. A. SARRAUT DAKAR
|157
|LAMINE SALL
|TAILLEUR THIAR OYE QT ABDOUL BA
|158
|ABDOUL HAMID DIOUF
|AMITIE 3 N°4602 DAKAR
|159
|HAMATH SOW
|AGENT EN RETRAITE SOR L EONA ST LOUIS
|160
|OUMAR SAMBOU
|MILITAIRE ZCHOR
|161
|YACINE SENE NDIAYE
|88 RUE FELIX FAURE BP 127TEL 2 1 95 86
|162
|EDMOND SAAD
|SC AGENCE BNDS THIES
|163
|ADRAME GUEYE
|INSTITUTEUR QTIER GUEULE TAPPEE PIKIN
|164
|NDIAGA DRAME
|MARABOUT KAOLA CK
|165
|MOUSSA OUMAR SOW
|COMMERCANT THIER NO KANDJI
|166
|FATOUMATA SAMAKE
|COIFFEUSE 54 BI S RUE DXE LANKRY PAR
|167
|IBRAHIMA KALING
|THIAROYE GARE QRT LEONA 2 DAKAR
|168
|DENYS DIEDHIOU
|GEOMETRE ZCHOR KENIA
|169
|DIARRA SEYE
|INSTITUTRICE 10 rue TOLBIAC - DAKAR
|170
|MAMADY K SAGNA
|TECHNICIEN GUINE E BISSAU
|171
|ALIOUNE SOUMARE
|MENUISIER RANDO ULENE SUD A THIES
|172
|AMADOU BACHIRGUEYE
|RUE 13 X 38 EN FACE MONUMINDEP ENDANCE MEDINA
|173
|MOHAMED LAMINHADIRI
|PROFESSEUR ECOLE NORMALE SUPERIEURE
|174
|YORO DIAKHATE
|RETRAITE DKR DETTE S VIAGERES DKR
|175
|MAMADOU NDIAYE
|RETRAITE KAOLA CK
|176
|ELH DAOUDA BARRY
|SICAP AMITIE 2 RUE B X N DAKAR
|177
|IBRAHIMA SUZ NDIAYE
|MONITEUR D’ENSEIGNEMENT KEUR EH AMADOU BARRO A TH
|178
|PIERRE FAYE
|AIDE SOCIAL M BOU R QUART THIOCE OUEST
|179
|MICHEL C GBA GBAYA
|DIRECTEUR COLLEGE JEAN DE LA FONTAINE DAKAR
|180
|THIERNO BARRY
|TRANSPORTEUR DAKAR
|181
|MODOU DIOM
|GARNISSEUR RANDO ULENE NORD A THIES
|182
|YOUSSOU NDIAYE
|KM 16 RTE DE RUFISQUE SIPOA DAKAR SENEGAL
|183
|AMADOU DIAME GUEYE
|Enseignant/ Liberté 6 villa 6211 Dakar
|184
|ABDOUKHADIR LO
|COMMERCANT KEUR SERIGNE LOUGA
|185
|ABDEL KADER NDIAYE
|AMITIE 3 N°4620 DAKAR
|186
|CHERIF BA
|AGENT DU DN GUING UINEO
|187
|MALANG DIAITE
|RETRAITE ZCHOR
|188
|KOLIBE TANDIAN
|PLOMBIER TAMBA
|189
|ABDOURAHMANE NDIAYE
|RETRAITE RUE 1 0 N 17 DAKAR
|190
|ASSANE DIAKHATE
|EX AGENT DN RETRAITE CITE LAMI A THIES
|191
|KARIM SEYE
|Comptable Chez MaoAITRE SEYE HUISSIER DE JUSTICE DIOURBEL
|192
|MOUHAMED SOLOAIDARA
|COMMERCANT AVE G ENERAL DE GAULLE
|193
|MBAYE FALL
|HUISSIER DE JUSTICE PALAI S DE JUSTICE KEBEMER
|194
|MAMADOU SAMBA
|Mecanicien en Retraire - Cite Henri Cuneo Bloc "C" Logement N°82 Dakar
|195
|SODA BAKHOUM
|MENAGERE 22 BL D DE LA REPUBLIQUE
|196
|PAPA DEMBA DIOUF
|MILITAIRE ECOLE POLYTECHNIQUE THIES
|197
|ANTOINE GOMIS
|AGENT D EXPLE DE PTT CITE DES PTT A THIES
|198
|MOHAMED SALOUAIDARA
|COMMERCANT AVENUE G LE DEGAULLE SOR STAINT LOUIS
|199
|CLAUDE ROBERT GOULLIER
|Directeur de SocietéMaltech Organisation - BP 3344 Dakar
|200
|DIOMAYE SARR
|AGENT SANITAIRE BOYE BALEDJ ARR KOUSSANAR
|201
|ADAMA GAYE
|S/C BARA DIAKHATE SICAP LIBERTE II NO 1543
|202
|TENING CISSE NDOYE
|4161 AMITIE 2 TEL 2 1 39 50
|203
|IBRAHIMA DIEYE
|RETRAITE SARA NDIOUGARY - KAOLACK
|204
|ISMAILA SOUARE
|CULTIVATEUR PLLES ASS UNITE 17 N 228
|205
|MASSAMBA DIA
|COMMERCANT QUARTIER SOM THIES
|206
|MARIA KADRY
|ELEVE NIARY TALY PLLE 1343DAKAR
|207
|AHMED ALY AIDARA
|COMMERCANT BOUCO TTE ZIGUINCHOR
|208
|IBRA SOW
|CHEF SURVEILLANT RETRAITEQUART IER THIALY THIES