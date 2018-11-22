COMMUNIQUE


COMMUNIQUE
En application de la loi 91-21 du 16 février 1991 portant création de la SNR et du décret 91-210 du 27 février 1991 approuvant les statuts de la société,  il est demandé aux personnes physiques et aux représentants des personnes morales dont les noms suivent ou leurs ayants droits  de se rapprocher de la SNR, sis au 13 Rue de Thann x Dagorne bureau n°105 avant le 30Décembre  2018, en vue de satisfaire aux formalités d’usage pour le remboursement de leurs dépôts gelés dans les livres des anciennes banques (USB, BNDS, SOFISEDIT,SONAGA, SONABANQUE, ASSURBANK, BSK).
 
 
 
 
 
 
 
Les personnes physiques titulaires figurant sur la liste devront se munir de leur carte d’identité nationale.
Si elles sont décédées leurs ayants droits doivent produire un jugement d’hérédité accompagné d’un certificat de non opposition et d’une procuration pour le mandataire.
S’il s’agit de personnes morales le représentant légal doit  justifier sa qualité en produisant son acte de désignation ou de nomination, les statuts de la société, un extrait k Bis de moins de trois mois et sa pièce d’identité.
 
LE DIRECTEURGENERAL
Babacar DIALLO

 
 
DEPOSANTS  PERSONNES MORALES
ORDRE DENOMINATIONS ADRESSE
1  SOCIETE ISEBA Sicap Liberté1 villa n°1038
2  STE/INTERNAT.SUN INTERN Immeuble Air Afrique 5ème étage: BP 3885 DAKAR
3  DAR AL GABAS BP.21800 Safat  Kuwait
4  EDITORA NIMBA S/C Ambassade Guinée Bissau Dakar
5 STE INTERNAT EDF MICHEL JULIEN Centre électrique Senelec à Kahone; BP 474 Kaolack
6 ME MAYORO WADCABINET. 64 Rue Wagane Diouf/TEL 2 1 97 77-22 68 68
7 STE  SENEGALAISE DES FERAILLES Zone Franche Industrielle BP 17  Thiaroye
8 SENEPESCA. KM 6,5 Route de Rufisque Dakar
9 ENT DETIBOVEGA SARL Dembakane DPT MATAM
10 ETUDE MAITRE NDIAYE BACRE WALY ET BIRAM SASSOUM SY 152 Avenue Lamine Gueye  Dakar
11 SAFOR SOCIETE AFRICAINE DE FORAGE B.P. 632 / Dakar
12  ASSURANCES   LA SECURITE SENEGALAISE/ A.S.S. BP 2623 DAKAR
13 SOCIETE DE FRIPERIE TOUBA GOUYE TEHE 15, Rue Robert Brun/ BP 1221 Dakar
14  AAPROCT Agence Africaine pour la Promotion Commerciale et Touristique s/c Marianne MBAYE Veuve DIOUF, Auxilliaire médicale, Dieuppeul 4 villa 2837 Dakar
15  LA ROCHETTE KM 13 Rte de Rufisque    BP. 891 Dkr
16  LABOREX  SENEGAL Rue 3 x Bd de l'Est / BP 2066 Dkr
17 COOPERATIVE DE CONSOMMATION DES TRAVAILLEURS DE PERSAPAL  BP 2395 /KM 6,5 Rte de Rufisque
18 GROUPEMENT BANANIER DE TOUBACOUTA Toubacouta / Ziguinchor
19  APS DBEL DEPARTEMENT SOINS DE SANTE PRIMAIRES SOUS PREFECTURE NDOULO
 
 
DEPOSANTS PERSONNES  PHYSIQUES
ORDRE  PRENOMS/NOM ADRESSE
1  BIRAME SASSOUNGOM VERIFICATEUR CONTROLE ECO MEDINA KAOLACK
2  DIONG MENDY ZIGUINCHOR/51, rue Jean Jaures 78-Les Mureaux France
3  OUSMANE DIOP INSTITUTEUR  KATINONG DPT DE BIGNONA
4  OMAR BARROW RETRAITE IPRES / CASTORS BAT N° 11 KM 8 Rte de Rufisque
5  FILY DIAWARA INFIRMIERE DETAT HOPITAL ABATTOIRS KAOLACK
6  SELLAMI MOHA BEN HASSEN Prof Lycée Grl De Gaulle/ 24, Rue Caliet-Saint-Louis
7  FILIDIE DRAME INTERPRETE TRIBUNAL 10, RUE KLEBER IMM BOURGI
8  EL HADJ FATY MARABOUT  BOURKILING dptSédhiou
9  MAILIAN EUGENE Conseiller Eco et Soc- Hôtel CROIX  DU SUD DAKAR
10  SOUAYEBOU  COULBARY INSTITUTEUR A LA RETRAITE Quartier DIAMAGUENE THIES
11  GIULIO  SEVERINI ARCHITECT/Buozzi 10-10123 Torino/provisoire hotel Diarama
12  DIBRINE  DIOP DAKAR/RETRAITE IPRAO
13 HAMADY  DIAKITE OUVRIER 17 RU E DE MESSAGES MEZIER
14  SOUNTOU GUEYE DCAA BNDS/45, rue de Lorient Paris 11ème/34, rue Grasland
15  MBACKE  GNINGUE GARDIEN DE PAIX RETAITE  QUARTIER HERSENT A THIES
16  PODOR  BA ECRIVAIN PRINCIPAL  QUARTIER RANDOULENE SUD
17 MASSIRE  DRAME CITE GIBRALTAR 2 VILLA   N°308  DAKAR
18  EL H KARAMBA DIABY DCAA/ Cultivateur SounouCounda
19  ALIOU BORE SICAP AMITIE 3 N°4491 B  DAKAR
20  SADIBOU TOURE 2904 SOUTH COLLINS APT.22ARLINGTON TEXAS 76014 USA*
21  AMADOU SAMBA LY S/C Demba SARR CANTINE N°5 SANDAGA DAKAR
22  LEMHABA O.M..AHMED 49 RUE ESCARFAIT DAKAR
23  WILLYAE  DEBRABANDE S/C DR AMADOU DIACK  BP 1869 DKR
24  ABDESSELAME EHACHEME BP 118  B.S.K   DAKAR
25  CHEIKH SIDY  TAMBADOU DIEUPPEUL I NO 2185 DAKARBP.3532 DAKAR
26  RAYMOND PREIRA AMITIE 3 VILLA 4366      DAKAR
27  SIGNOU  DIONG RUE 13 X 18 MEDINA DAKAR
28  YAHAMA  COREA BISSAU
29  MOUSSA  MANJAN RUE 18X20 MEDINA DAKAR
30  AISSIETOU HAIDARA P.O  BOX.515 RIYADH 11421ARABI E-SEOUDITE*
31  MAMADOU  A. LAM HLM GRAND MEDINE N°672   DAKAR*
32  FRANCOISE  NACKAERTS 79 RUE MARIMEZ   6000  CHARLEROI Belgique*
33  ODETTE A.    MAREK(VVE) 22, Rue Félix FAURE BP.1776 DAKAR
34  GALLEDOU  DJIME DIRECTEUR C E M BP.63 2 NOUAKCHOTT
35  ABDESSELAM   NAZIH CHT.D'EAU VILLE NLE MEKNEBP 12 03 MAROC
36  AGNES MARIE  PETIGNY 102, RUE BLANCHOT  DAKAR
37  MOHAMED AL   SALLAOUI TERANGA HOTEL CH.809 DAKAR
38  RAFAEL  HENEYNI S/C SYLVA AV.A.SARRAUT DAKAR
39  HENRIETTE  LOPY MISSIOM CATHOLIQUE BP.IV BAMBEY - S/C MR LOPY BSK
40  DAME   DIAW CHEZ ALI BEYE C ISLAMIQUEBP.17 8 DJEDDAH  A.SAOUDIT*
41  EL H.OMAR TYRERA BP 269 BANJUL GAMBIA
42  MAURICE  BENZA S/C SALECK MARRAKCHI   70-72 Av. L. GUEYE BP 4167 DAKAR
43  MOHAMED A.O. AHMEDOU 67, RUE GALANDOU DIOUF   DAKAR
44  SOPHIE E.  PARRY 141, BOPP RUE 4 DAKAR
45  ABASS H.  COULIBALY QUARTIER TOUBA OUAKAM  DAKAR
46  THIERNO   AMAR PARK VIEW HOTEL 55 WEST11STREE T NEW-YORK 10026 ROO
47  ROUGUI  THIAM FASS DAKAR
48  VLADIMIR J.  VIEIRA BP.2191 DAKAR
49  EVA RENATE   RODISUHLI MUHLEMATTSTR 23 -CH 4414 FULLI SDORF  SUISSE
50  MOHAMEDEN O/ YAHRIV N°17 WELLINGTON STREET   BANJUL-GAMBIA
51  MOHAMED CHEIN NOUAKCHOTT
52  GORGUI  THIOR PIKINE GANAW RAIL QRT.MBADAKAR
53  AMADOU  LAM 4ème AVENUE N°6 BUNIZA     BP 46  BUJUMBURA BURUNDI
54  ZEINABOU MINTMAW MAERSK LINE 58,AV.GEORGES POMPIDOU DAKAR
55  M.O.M.   ABDERRAHMA S/C SIDI O.M.SALEM B.P.  3729 DAKAR
56  GORGUI  DIOP FELIX FAURE N°2660 DKR
57  SYLVIE S.M.  DELHAYE 18,RUE JULE FERRY BP 2047DAKAR
58  MOHAMED  SALEK S/C CIRE BILAL TALLY BOUY PLLE  1671 DAKAR
59  ALPHA  KANE N°1968 MORRIS AV. USA S/C MALICK GAYE C.N°2 SANDAGA
60  ISABELLE F.  FERNANDES N°4891/F SICAP BAOBAB    DAKAR
61  MALAMINE MASSALY HLM 3 Villa 954 Cité Aynina FALL
62  MAMADOU LAMI DIAGNE N° 62 HLM GUEULE TAPEE
63  FABRIEN  DODU DELEGUE MEDICAL BP 3178 DAKAR
64  KARL WILLIAM SVENSSO SICAP KARACK Villa n° 451 DAKAR
65  MOUSSE PAYE Colobane TSF Rue 41x42 DAKAR
68  ABDOULAYE    KANDJI Gardien de la paix CCS-Tropical THIES
69  MAMADOU DOUD LY Contrôleur de train en retraite QrtDiakhao THIES
71  IBRAHIMA  FALL BP146 KAOLACK
72  ABDOU   BADIANE Tailleur YOFF
73  NGANSOU  BADIANE Dessinateur SOMIVAC ZIGUINCHOR
74  DIOKINE PREIRA Ouvrier  Specialisé S/C Vincent MENDY BP320 ZIGUINCHOR
75  MENDY DIONG 4, Pas de Mars- 93300 Aubervilliers-France
76  KEKOURA MANE Cultivateur DptSédhiouDiattacounda
77  MOUHAMED IDR BOUSFI Commerçant - Boulanger Boucotte Route de l'Aviation
78  MATY FALL  MBAYE S/C MAMADOU FALL         DIOKOUL KHER
79  OUMY THIAM SECRETAIRE DACTYLO - LIB 4 VILLA N5052J DKR
80  KHADIDJA GUEYE INSTITUTRICE QTR A RTILLERIE LOUGA
81  THIENDOU CISSE Controleurtelecommunication rue 15 x 8 Chez Mor Yalli Medina
82 AMADOU  SAMBA BANNE OUVRIER SPECIALISE TAMBA QRT MEDINA COURA
83  SANKANG KAGNY MARABOUT GRD D AKAR PLLE 74 DKR
84  AMADOU CISSE BA COMMERCANT MONTA GNE LOUGA
85 SADAGA  SAMB REDACTEUR O H L M VILLA Nｿ33
86  AMADY  KONTE SICAP LIBERTE 2 N° 16 48 DAKAR
87  SAMBA BOUBOU LY PROFESSEUR QTIER MBAMBARA A THIES
88  HOUDOU  BALDE OUVRIER MEDIN A GOUNASSE S/TIDIANE BALDE
89  SERIGNE T  NGOM ADMINISTRATEUR CIVIL NDOFF ANE PREFECTURE
90 MANSOUR      SARR MARCHAND QTIER D.SALAM THIAROYE GA
91  SLEIMAN ABBA ASSAAD COMMERCANT RUE M AX BERTHET DIOURBEL
92  OUMAR        LY AGENT DES IMPOTS ET DOMAIIMPOT S ET DOMAINES LOUGA
93  BASSIROU     MBODJI MARCHAND S/C F ALLOU LO SANTHIABA
94 KEBA         DJITE MARABOUT EAUX ET FORETS ZIGUINCHOR S/C KAKAYE MANE
95  ASSANE       KANE COMMERCANT DAKAR
96  MAMADOU      THIONGANE MARCHAND SEDOU SEBI BP 44 MATAM
97  SALIF CHEIKH SANE SICAP RUE 1O N 18 D DAKAR
98  EDOUARD      DIATTA INSTITUTEUR A BIRKAMA BIRKA MA
99 SIDY BEN AMA GUEYE INSPECTEUR TRESOR RUE 3 X16 MEDINA DAKAR
100  MAMADOU LAMINE DIABY MARABOUT SICAP LIB 4 N 5026
101  DIAKITE      THIEKIRY OUVRIER RUE 1 X8 MEDINA DKR
102  HAIDARA      FALL TRANSPORTEUR A SAINT LOUIS GOKHO U MBADJ
103  FRANCOIS     MALOU INFIRMIER D’ETAT LIB 5 VILLA N5345/M
104 MACODOU      GAYE PROFESSEUR CES R ICHARD TOLL
105  DAME         DER COMMERCANT DETAILLANT ARTIL LERIE LOUGA
106 KELOUNTANG   NDIAYE ETUDIANT S/C P IERRE MENDY 1184 P A
107 ALIOU SAGNA PLLE N°519 BOUCOTTE SUD ZIGUINCHOR
108  JEROME       BOUCAL AGENT TECHNIQUE DE L'AGRICULTURE - ZIGUI NCHOR
109  CODE FATY    NDAMA TAILLEUR ARTIL LERIE LOUGA
110  BADARA DIALLO SENE COMMERCANT PLLE 31 RUE 22 PROLONGE - FASS DELORME
111  AMADOU MOUST NDAW Libraire rue henry Guillabert x Rue Biere de L'isle Saint-Louis
112 NIANIA       THIAM SECRETAIRE A LA COOPERATION THIOKHNA A LOUGA
113 ELHADJI      DIOP INSTITUTEUR ARTIL LERIE LOUGA
114  BAKAR        THIENTY CHAUFFEUR S/C Y AYA MENDY PRESIDENCE
115 MORY         GUEYE INGENIEUR TRAVAUX E F ARTIL LERIE LOUGA
116 NIOKHOR      SAMBE TAILLEUR Q SAM BA DJIGO GUINAO RAIL
117  MAME FATY    FALL ASSISTANTE SOCIALE KEUR SERIGNE LOUGA
118  KHARDIATAM   DIA SECRETAIRE CITE BOPP N° 7 DAKAR
119  FELIX        KAO Professeur LyceeGuinee BISSAU Chez Bounka KAO à Sédhiou
120 DjibyDemba A DIOP MARCHAND RUE 2 1 X 22 MEDINA DAKAR
121  ISMAILA      DRAME DCAA BNDS DAKAR
122  MOHAMAT MOUSTNDIAYE MILITAIRE CAMP LECLERC 13E CIE ASFA
123  DJIBRIL DIOP NDIAYE COMMERCANT QUART IER MARBATH LOUGA
124  NDEYE        FALL INSTITUTRICE ECOLE PRIMAIRE THIAMENE
125  MOUSSA       DIEDHIOU CONDUCTEUR TRAVAUX PUBLICS DIEUPPEUL LOT 2909/B - DAKAR
126  BOH          DIAOUANE RUE 31X 28 MEDINA DAKAR /36, RUE DES ARPENTS POTIN 93500 FRANCE
127 YOUSSOUPHA   THIAM PROFESSEUR KEUR SERIGNE LOUGA EST L
128  OUMAR SAMBA  SOW AGENT DE FABRICATION PIKINE GAZELLE PLLE 73 / PAYANT 13 ET 15 RUE DE LAURRENE P
129  DEMBA KOITA  KOITA CULTIVATEUR MANAE L OLOLDOU BAKEL
130 OUSSEYNOU       NDOUR INFIRMIER POSTE DE SANTE KOUTAL
131  MARIEME DIOUFTHIAW MENAGERE 18 RU E ESCARFAIT DKR
132  IBRA         DIAW TAILLEUR QUARTIER ME DINATOUL DIOURBEL
133  MACALOU      TAMBA CHAUFFEUR FASS DELORME BIS 22
134  AMADOU FADEL BA GARDIEN DE PAIX KEUR SERIGNE LOUGA
135  SARA         NGOM INSPECTEUR COOPERATION ONCAD THIES
136  BOUBACAR     GAYE MAGISTRAT ZIGUI NCHOR
137  MAMOUR       MBAYE CONTROLEUR A LA SONEES T QTIER M BAMBARA ALY THIES
138  NDEYE SOURANGGUEYE INSTITUTRICE SANTH IABA SUD LOUGA
139  ABACAR       SAMB MENUISIER QTIER SOM THIES
140  ABDOULAYE    DIARRA CAISSIER MAGASINIER NDIAY E PAR ST LOUIS
141  BOUYAGUI     GASSAMA OUVRIER TAMBA
142  MODY         DIOP EX MAITRE OUVRIER QUART IER MBAMBARA A THIES
143  MOUSSA       DEME GARDIEN DE LA PIAX COMMI SSARIAT CENTRAL THIES
144  MAMA         DIOP COMMERCANT KEUR SERIGNE LOUGA
145  MOUHAMADOU M MBODJI INSTITUTEUR 110 A V DEGAULE LOUGA
146  IBA MAR      FALL INSTITUTEUR PC IN DEPENDANCE SOR S L
147  MOUSTAPHA    DIOUF(DCD) BP.2979 DAKAR
148  BIRANE       NIASS FONCTIONNAIRE POLICE DIAMA GUEYE SOR ST LOUIS
149  PAPA M.EL MOUSEYE. 81 HLM GIBRALTAR DAKAR
150  MOR DIAO BP 21 TEL 68 10 66 LINGU ERE
151  KEBA MANE MARABOUT  BEME  DIATTACOUNDA ARRT MARSASSOUM
152  BIRAME YACINESYLLA CHAUFFEUR GOUVERNANCE KK KAOLA CK
153  MBAYE  BEYE MARCHAND CANTI NE 1984/B M COLOBANE
154  MOUSTAPHA    DIOUF RETRAITE BP 29 79 DAKAR
155  IBA SENE AGENT TECHNIQUE COOP SANTH IABA SUD LOUGA
156  BOUBACAR     WADE 2 AV. A. SARRAUT DAKAR
157  LAMINE SALL TAILLEUR THIAR OYE QT ABDOUL BA
158  ABDOUL HAMID DIOUF AMITIE 3 N°4602 DAKAR
159  HAMATH       SOW AGENT EN RETRAITE SOR L EONA ST LOUIS
160  OUMAR        SAMBOU MILITAIRE ZCHOR
161  YACINE SENE  NDIAYE 88 RUE FELIX FAURE BP 127TEL 2 1 95 86
162  EDMOND       SAAD SC AGENCE BNDS THIES
163  ADRAME       GUEYE INSTITUTEUR QTIER GUEULE TAPPEE PIKIN
164  NDIAGA       DRAME MARABOUT KAOLA CK
165  MOUSSA OUMAR SOW COMMERCANT THIER NO KANDJI
166 FATOUMATA    SAMAKE COIFFEUSE 54 BI S RUE DXE LANKRY PAR
167 IBRAHIMA     KALING THIAROYE GARE QRT LEONA 2 DAKAR
168 DENYS        DIEDHIOU GEOMETRE ZCHOR KENIA
169  DIARRA       SEYE INSTITUTRICE  10 rue TOLBIAC - DAKAR
170  MAMADY K     SAGNA TECHNICIEN GUINE E BISSAU
171  ALIOUNE      SOUMARE MENUISIER RANDO ULENE SUD A THIES
172  AMADOU BACHIRGUEYE RUE 13 X 38 EN FACE MONUMINDEP ENDANCE MEDINA
173  MOHAMED LAMINHADIRI PROFESSEUR ECOLE NORMALE SUPERIEURE
174  YORO         DIAKHATE RETRAITE DKR DETTE S VIAGERES DKR
175  MAMADOU      NDIAYE RETRAITE KAOLA CK
176  ELH DAOUDA   BARRY SICAP AMITIE 2 RUE B X N DAKAR
177  IBRAHIMA SUZ NDIAYE MONITEUR D’ENSEIGNEMENT KEUR EH AMADOU BARRO A TH
178  PIERRE       FAYE AIDE SOCIAL M BOU R QUART THIOCE OUEST
179 MICHEL C GBA GBAYA DIRECTEUR COLLEGE JEAN DE LA FONTAINE DAKAR
180 THIERNO      BARRY TRANSPORTEUR DAKAR
181  MODOU        DIOM GARNISSEUR RANDO ULENE NORD A THIES
182  YOUSSOU      NDIAYE KM 16 RTE DE RUFISQUE SIPOA DAKAR SENEGAL
183 AMADOU DIAME GUEYE Enseignant/ Liberté 6 villa 6211 Dakar
184  ABDOUKHADIR  LO COMMERCANT KEUR SERIGNE LOUGA
185  ABDEL KADER  NDIAYE AMITIE 3 N°4620 DAKAR
186  CHERIF       BA AGENT DU DN GUING UINEO
187 MALANG       DIAITE RETRAITE ZCHOR
188  KOLIBE       TANDIAN PLOMBIER TAMBA
189  ABDOURAHMANE   NDIAYE RETRAITE RUE 1 0 N 17 DAKAR
190  ASSANE       DIAKHATE EX AGENT DN RETRAITE CITE LAMI A THIES
191  KARIM        SEYE Comptable Chez  MaoAITRE SEYE HUISSIER DE JUSTICE DIOURBEL
192  MOUHAMED SOLOAIDARA COMMERCANT AVE G ENERAL DE GAULLE
193  MBAYE        FALL HUISSIER DE JUSTICE PALAI S DE JUSTICE KEBEMER
194 MAMADOU      SAMBA Mecanicien en Retraire - Cite Henri Cuneo Bloc "C" Logement N°82 Dakar
195 SODA         BAKHOUM MENAGERE 22 BL D DE LA REPUBLIQUE
196  PAPA DEMBA   DIOUF MILITAIRE ECOLE POLYTECHNIQUE THIES
197  ANTOINE      GOMIS AGENT D EXPLE DE PTT CITE DES PTT A THIES
198  MOHAMED SALOUAIDARA COMMERCANT AVENUE G LE DEGAULLE SOR STAINT LOUIS
199 CLAUDE ROBERT GOULLIER  Directeur de SocietéMaltech Organisation - BP 3344 Dakar
200  DIOMAYE      SARR AGENT SANITAIRE BOYE BALEDJ ARR KOUSSANAR
201  ADAMA        GAYE S/C BARA DIAKHATE SICAP LIBERTE II NO 1543
202  TENING CISSE NDOYE 4161 AMITIE 2 TEL 2 1 39 50
203  IBRAHIMA     DIEYE RETRAITE SARA NDIOUGARY - KAOLACK
204  ISMAILA      SOUARE CULTIVATEUR PLLES ASS UNITE 17 N 228
205 MASSAMBA     DIA COMMERCANT QUARTIER SOM THIES
206  MARIA        KADRY ELEVE NIARY TALY PLLE 1343DAKAR
207  AHMED ALY    AIDARA COMMERCANT BOUCO TTE ZIGUINCHOR
208  IBRA         SOW CHEF SURVEILLANT RETRAITEQUART IER THIALY THIES
 
 
 
 
 


Jeudi 22 Novembre 2018 - 21:32



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« Guerre » au Yémen : Macky doit des excuses au peuple sénégalais

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Il est dit que les Sénégalais ont la mémoire courte, mais ont-ils déjà oublié les longs mois durant lesquels SEM Macky Sall avait tenu le pays en haleine avec sa décision d’hypothéquer, contre vents...
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11/04/2017 08:33

Après la présidence de la Commission de l’UEMOA jusqu’en 2021 par le Niger : Le Sénégal à la tête de la Commission définitivement

Après la présidence de la Commission de l’UEMOA jusqu’en 2021 par le Niger : Le Sénégal à la tête de la Commission définitivement
Abdallah Boureima est le nouveau président de la commission de l'UEMOA. Le Nigérien a été désigné, ce matin, en Côte d'Ivoire, par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, réunis en session extraordinaire.
 
Mais selon une note de la Présidence, c’est le Président de la République Macky Sall qui « dans un esprit de solidarité et de fraternité et dans le souci de permettre la poursuite du bon fonctionnement de l’Union » qui a répondu favorablement à la sollicitation de ses pairs pour l’attribution jusqu’en 2021, de la Présidence de la Commission de l’UEMOA au Niger, soit pour un mandat unique.
 
La Conférence a décidé aussi, selon la même source, qu’à la fin du mandat du Niger, en 2021, le Sénégal reprendra de manière définitive la Présidence de la Commission de l’UEMOA.
 
D’autre part, lit-on sur la note, dans le sens de rééquilibrer la répartition des postes, la Conférence a attribué, avec effet immédiat, « le poste de la présidence du Conseil Régional de l’Epargne publique et des Marchés Financiers au Sénégal. En plus, en octobre 2018, le Sénégal occupera le poste de Vice-Gouverneur de la BCEAO pour un mandat unique ».
 
Pour finir, poursuit la source, la Conférence a enfin salué l’esprit d’ouverture du Président Macky SALL et son leadership dans la sous-région.
02/09/2014 08:06

Produits chimiques : les agents de la douane formés sur les polluants organiques persistants

Produits chimiques : les agents de la douane formés sur les polluants organiques persistants
Quelques membres de la douane Sénégalaise ont été formés la semaine dernière, sur la convention relative aux polluants organiques persistants (Pop) et autre textes sur les produits chimiques. L’intérêt selon Aïta Sarr Seck, chef de la Division prévention et contrôle des pollutions et nuisances à la Direction de l’environnement et des établissements classés, et de restreindre puis éliminer totalement la production, l’utilisation, l’écoulement et le stockage des Pop. 
«Le Sénégal a ratifié la convention de Stockholm depuis 2003, mais il y a d’autres polluants organiques inscrits sur l’ancienne liste et c'est pour cela qu’il est nécessaire de former les agents des douanes sur ces polluants qui sont néfastes pour l’environnement et les êtres humains ». 
Habib Ampa Dieng, chef du bureau du recrutement à la division de la formation, a expliqué qu’il s’agissait lors de cette formation, de sensibiliser sur la convention relative aux polluants, de présenter la convention, ses aspects juridiques les engagements des Etats et plus particulièrement les agents des douanes. Ceci dans le souci que « les agents des douanes sachent reconnaître les polluants lorsqu’ils se présentent à nos frontières et qu’ils aient les bonnes attitudes pour le respect des engagements du Sénégal à l’égard de cette convention internationale » dira t-il. 
Aïta Sarr Seck a signalé que les POP « sont particulièrement préoccupants, en raison de leur persistance et leur grande capacité à se déplacer sur de longues distances...
22/08/2013 23:39

Une Grande Société de la Place recrute : Le Directeur Projets, Formulation, Qualite, Hygiene et Securite Alimentaire

 
                                MISSIONS ET PRINCIPALES RESPONSABILITES
 
Missions :
Construire un projet d’avenir pour le pôle alimentaire. Donner la direction et la maintenir dans les rubriques suivantes :
Conception de nouveau produit
Formulation et biochimie
Qualité
Sécurité alimentaire
Production de produits alimentaires

 
  • Elaborer les stratégies liées à la formulation, création, développement, analyses et caractérisation de produits, ainsi que sur les procédés de production et de conservation des aliments. 
  • Effectuer différentes analyses microbiologiques et biochimiques des composants des produits afin de t’assurer de leur qualité. 
  • Contrôler et de superviser la qualité des aliments transformés ou fabriqués afin qu’ils répondent aux normes gouvernementales et aux politiques de l’entreprise en matière de qualité.
  • Faire appliquer les règlements et les politiques en matière d’hygiène et de salubrité au sein de l’usine et d’en implanter de nouvelles afin de maximiser le processus de qualité des produits.
  • Mettre les processus en conformité à la législation, la réglementation, la toxicité, l'innocuité, et propose des orientations pour utiliser ces avantages pour la stratégie marketing. 
 
Responsabilités :
 
Le Directeur Projets, Formulation, Qualité, Hygiène et Sécurité alimentaire est responsable des points listés ci-après :
 
  • Construire des recettes en fonction des besoins des clients
  • Etude de nouveaux produits, la définition des gammes et de leur évolution, notamment lors des changements importants de composition des formules
  • Contrôle microbiologique des matières premières et produits fabriqués
  • Contrôle qualité sur toute la chaîne de production
  • Construire le plan de nettoyage et désinfection
  • Construire le plan de traçabilité des lots de production
  • Mettre en place un protocole de rappel des produits et de gestion de crise
  • Mettre en place un plan pour la gestion des allergies potentielles
  • Mettre en place un plan de prévention des risques phytosanitaires
  • Mettre en place la démarche HACCP
  • Assurer une veille législative
  • Participer au processus de gestion des réclamations clients
  • Mettre en place protocole de détermination des DLC et DLUO
  • Mettre en place dispositifs et protocoles pour garder les échantillons de produits
  • Mettre en place méthodologie d’analyse sensorielle et tests organoleptiques
  • Mettre en place les procédures de contrôle qualité et s’assurer de leur application
  • S’assurer de la calibration des instruments de mesure-
  • Plan en place un plan d’audit interne processus
  • Participer aux Comités de Pilotage du pôle alimentaire
  • Entretenir des relations régulières avec les partenaires du pôle alimenatire et organismes de recherches extérieures
  • Travailler en étroite collaboration avec la direction commerciale et développement ainsi que le(s) chef(s) produits
  • Travailler en étroite collaboration avec le responsable de la fabrication afin de prendre en compte, dans sa formulation, les contraintes technologiques propre à l’usine.
  • Communiquer en continu avec le responsable des achats
 
Compétences Requises :
Technologie alimentaire, biologie appliquée a la nutrition et alimentation
Technologie des emballages et emballeuses
Gestion des usines alimentaires et performance industrielle
Gestion des processus
Hygiène
Gestion des assets
Innovation et propriété intellectuelle
Gestion des coûts de production
 
Niveau formation
- Ingénieur Bac+4/5 Food processing – Quality - biochimie
- Expérience Professionnelle : 10 ans
 
Langues
- Français : Courant
- Anglais : Courant
 
Veuillez envoyer par E-mail votre dossier de candidature : CV + lettre de motivation en mentionnant le titre du poste à l’objet du courriel à recruteonesn@gmail.com
 
Bamba Toure
28/07/2013 00:40

Une Grande Société de la Place recrute : TECHNICO-COMMERCIAL EN INFORMATIQUE

Une Grande Société de la Place recrute : TECHNICO-COMMERCIAL EN INFORMATIQUE

Une Grande Société de la Place recrute
TECHNICO-COMMERCIAL EN INFORMATIQUE
 

Bamba Toure
13/06/2013 09:14

Une Grande Société de la Place recrute

Une Grande Société de la Place recrute
Bamba Toure
18/05/2013 01:13

COMMUNIQUE DE PRESSE ARTP

L’ARTP ACCOMPAGNE LE PELERINAGE DE POPENGUINE POUR ASSURER UNE BONNE QUALITE DE SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS
 
L’ARTP met à la disposition du public :
 
1. Un Numéro Vert : le 800 200 200 
 
Ce numéro vert est destiné aux utilisateurs des services de la téléphonie mobile et Internet  présents à Popenguine durant le Pèlerinage  2013, pour leur permettre de saisir l’ARTP, en cas de dysfonctionnements ou de perturbations sur les réseaux des opérateurs Orange, Tigo ou Expresso.

Vous pourrez appeler gratuitement au 800 200 200 si vous êtes confrontés aux problèmes suivants :
  • difficultés à émettre ou recevoir des appels ;
  • difficultés à envoyer ou recevoir des SMS ;; 
  • difficultés d’accès à Internet à partir de votre téléphone portable ou clé Internet ;
  • coupures de communications ;
  • ou tout autre dysfonctionnement ou perturbation constaté sur les réseaux de téléphonie mobile.
Pour toute autre réclamation (aspects commerciaux, carte de recharge, facturation, restriction d’appel, etc.), veuillez contacter le service client de votre opérateur.  
 
Le numéro 800 200 200 sera opérationnel  du  samedi 18 mai 2013 à partir de 00h au lundi 20 mai 2013 2013 à 23h59mns.
 
2. Une équipe technique de l’ARTP sera également présente en permanence à Popenguine:

Pour s’assurer de la qualité des services offerts par Orange, Tigo et Expresso, l’équipe de l’ARTP effectuera régulièrement des tests qualitatifs à Popenguine et ses environs et sera en contact permanent avec les opérateurs pour veiller à ce qu’ils apportent des solutions adaptées si des perturbations sont constatées. 
 
L’ARTP souhaite un bon pèlerinage marial à la communauté catholique.
 
Abou Lo, Directeur général 
 
Bamba Toure
10/04/2013 22:32

VIP NEWS N°4

VIP NEWS N°4
VIP NEWS N°4
Bamba Toure
25/03/2013 22:48

Communiqué Rewmi

Communiqué Rewmi
Bamba Toure
14/03/2013 23:00

Office National de Formation Professionnelle

Office National de Formation Professionnelle
Bamba Toure
11/03/2013 12:04

RECRUTEMENT ASSISTANT IMMOBILIER

FICHE DE POSTE
 
MISSION

Il aura pour mission d’assister les cadres dirigeants et les consultants du groupe en charge du développement ou de la gestion de projets immobiliers.
Son rôle sera, entre autre de :
  • Organiser, à la demande des chefs de projets, les réunions de travail et de décisions nécessaires à l’avancement des projets, tant en interne au groupe qu’avec des participants extérieurs,
  • Contrôler la bonne exécution des plannings et assurer les relances nécessaires,
  • Veiller à la bonne circulation de l’information,
  • Représenter le groupe à toute réunion organisée par un prestataire extérieur ou sa présence serait souhaitée. Rendre compte de ces réunions,
  • Procéder, à la demande des chefs de projets, à la recherche d’information de toute nature.
 
Il aura également en charge d’entreprendre et de faire aboutir  l’ensemble des démarches administratives et juridiques nécessaires à l’avancement des projets : baux, dossiers d’autorisation de construire, constitution de SCI, relations avec les services fiscaux…
 
Il assurera  enfin la liaison entre le groupe et les notaires et avocats susceptibles d’intervenir sur les projets. 
 
FORMATION/EXPERIENCE
 
De formation juridico /économique, il aura 4 à 5 ans d’expérience professionnelle.
Cette expérience lui aura permis d’acquérir une bonne connaissance du secteur immobilier sénégalais : promoteurs, architectes et bureaux d’études, commercialisateurs,  entreprises de bâtiment, administrations …
 
Le poste est basé à Dakar mais demande une grande disponibilité.
 
Après une période d’activité probante, une évolution de carrière vers des responsabilités accrues pourra être envisagée.
 
Envoyez votre CV : recruteonesn@gmail.com
 
 
Bamba Toure